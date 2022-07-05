Борщ по-маріупольськи з бичками від Алекса Якутова — ЮНЕСКО буде в захваті!

Борщ, певно, найпопулярніша і найсмачніша страва української кухні. Відтепер, коли він став нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, його гріх не приготувати! Алекс Якутов саме поділився доволі нестандартним рецептом традиційного борщу.
У кожної господині свій борщ, тому рецептів сотні! Але й географічний чинник відіграє роль у приготуванні. Наприклад, у Маріуполі та інших морських регіонах замість м’яса додають у борщ рибу.
Вікна пропонують і тобі спробувати приготувати південну версію українського борщу! Алекс Якутов обіцяє, що вийде нереально смачно.
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Приготування
А щоб не їсти борщ без хліба, пропонуємо тобі рецепт справжньої паляниці.
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