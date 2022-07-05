Борщ по-маріупольськи з бичками від Алекса Якутова — ЮНЕСКО буде в захваті!

Борщ, певно, найпопулярніша і найсмачніша страва української кухні. Відтепер, коли він став нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, його гріх не приготувати! Алекс Якутов саме поділився доволі нестандартним рецептом традиційного борщу.

У кожної господині свій борщ, тому рецептів сотні! Але й географічний чинник відіграє роль у приготуванні. Наприклад, у Маріуполі та інших морських регіонах замість м’яса додають у борщ рибу.

Вікна пропонують і тобі спробувати приготувати південну версію українського борщу! Алекс Якутов обіцяє, що вийде нереально смачно.

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Борщ по-маріупольськи з бичками

Знадобиться:

Сушений бичок — 10 шт.

Свіжий бичок — 10 шт.

Морква — 3 шт.

Цибуля — 2 шт.

Часник — головка

Коріння петрушки — 1 шт.

Буряк — 1 шт.

Перець білозірка або капі — 1 шт.

Помідори — 1 кг

Молода капуста — невеликий качан

Картопля — 0,5 кг

Сіль перець, лимонний фреш — за смаком

Кріп та петрушка — 200 г

Олія — для смаження

Приготування

Солений сухий бичок добре промий та замочи у воді на ніч, щоб риба віддала зайву сіль. Зранку очисти рибу від нутрощів та зябер. Поклади в каструлю, залий водою та вари на маленькому вогні. Туди ж додай цілу цибулину, головку часнику, стебло селери та морквину. Коли вода закипить, поклади гілочки від свіжих помідорів. Це потрібно для насиченого томатного аромату. Разом вари впродовж двох-трьох годин. Коли бульйон буде готовий, проціди і лиши тільки навар. Усе інше викинь. Відварені бички теж більше не потрібні. Почисти та поріж картоплю, додай в бульйон і вари разом. Перебий блендером помідори до однорідної маси. Наріж соломкою моркву, цибулю, корінь петрушки, буряк. Обсмаж на пательні. Додай нарізаний перець і ще трішки просмаж. Останніми влий помідори й тушкуй овочі хвилин 30. Коли картопля в бульйоні звариться, висип засмажку. Посоли, додай перцю, цукру, лимонного фрешу. Капусту наріж соломкою. Поклади в каструлю. Додай зелень та прокип’яти. На пательні обсмаж свіжі бички з двох боків до хрусткої скоринки. Сервіруй борщ з обсмаженою рибиною зверху.

А щоб не їсти борщ без хліба, пропонуємо тобі рецепт справжньої паляниці.

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