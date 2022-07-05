Борщ по-мариупольски с бычками от Алекса Якутова — ЮНЕСКО будет в восторге!

Борщ, вероятно, самое популярное и вкусное блюдо украинской кухни. Теперь, когда он стал нематериальным наследием ЮНЕСКО, его грех не приготовить! Алекс Якутов как раз поделился довольно нестандартным рецептом традиционного борща.

У каждой хозяйки свой борщ, потому рецептов сотни! Но и географический фактор играет роль в приготовлении. Например, в Мариуполе и других морских регионах вместо мяса добавляют в борщ рыбу.

Вікна предлагают тебе попробовать приготовить южную версию украинского борща! Алекс Якутов обещает, что получится нереально вкусно.

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Борщ по-мариупольски с бычками

Понадобится

Сушеный бычок — 10 шт.

Свежий бычок — 10 шт.

Морковь — 3 шт.

Лук — 2 шт.

Чеснок — головка

Корни петрушки — 1 шт.

Свекла — 1 шт.

Перец белозерка или капи — 1 шт.

Помидоры — 1 кг

Молодая капуста — небольшой кочан

Картофель — 0,5 кг

Соль перец, лимонный фреш — по вкусу

Укроп и петрушка — 200 г

Масло для жарки

Приготовление

Соленый сухой бычок хорошо промой и замочи в воде на ночь, чтобы рыба отдала лишнюю соль. Утром очисти рыбу от внутренностей и жабр. Положи в кастрюлю, залей водой и вари на маленьком огне. Туда же добавь целую луковицу, головку чеснока, стебель сельдерея и морковку. Когда вода закипит, положи веточки от свежих помидоров. Это необходимо для насыщенного томатного аромата. Вместе вари в течение двух-трех часов. Когда бульон будет готов, процеди и оставь только навар. Все остальное выбрось. Отварные бычки тоже больше не нужны. Почисти и порежь картошку, добавь в бульон и вари вместе. Перебей помидоры блендером до однородной массы. Нарежь соломкой морковь, лук, корень петрушки, свеклу. Обжарь на сковороде. Добавь нарезанный перец и еще немного прожарь. Последними влей помидоры и туши овощи минут 30. Когда картофель в бульоне сварится, всыпь зажарку. Посоли, добавь перец, сахар, лимонный фреш. Капусту нарежь соломкой. Положи в кастрюлю. Добавь зелень и прокипяти. На сковороде обжарь свежие бычки с двух сторон до хрустящей корочки. Сервируй борщ обжаренной рыбой сверху.

А чтобы не есть борщ без хлеба, предлагаем тебе рецепт настоящей паляныци.

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