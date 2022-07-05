Борщ по-мариупольски с бычками от Алекса Якутова — ЮНЕСКО будет в восторге!

Борщ, вероятно, самое популярное и вкусное блюдо украинской кухни. Теперь, когда он стал нематериальным наследием ЮНЕСКО, его грех не приготовить! Алекс Якутов как раз поделился довольно нестандартным рецептом традиционного борща.
У каждой хозяйки свой борщ, потому рецептов сотни! Но и географический фактор играет роль в приготовлении. Например, в Мариуполе и других морских регионах вместо мяса добавляют в борщ рыбу.
Вікна предлагают тебе попробовать приготовить южную версию украинского борща! Алекс Якутов обещает, что получится нереально вкусно.
Понадобится
Приготовление
А чтобы не есть борщ без хлеба, предлагаем тебе рецепт настоящей паляныци.
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