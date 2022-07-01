Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка

Російський імперіалізм давно прагнув знищити будь-які прояви українства, починаючи від мови й культури, закінчуючи традиціями й життями.

Однак українцям вдалося зберегти та виплекати свою культурну спадщину: літературу, мову, мистецтво та кулінарію.

Триває 128-й день повномасштабного вторгнення російських військ на українську територію. Ворожі війська прагнуть зруйнувати українство у всіх його проявах.

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Тож украй важливо відбивати атаки на всіх фронтах: військових, гуманітарних та культурних.

Захисту потребував український борщ як невіддільний елемент нашої культурної ідентичності, який хотіла привласнити Росія. Тому небайдужі мусили захищати народну страву.

Борщ під захистом ЮНЕСКО

1 липня відбулося позачергове засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.

Борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, як елемент культури приготування українського борщу.

Зважаючи на загрозу, Мінкультури звернулося до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести подану номінацію до Списку термінової охорони — це ще одна перемога України.

Адже передусім борщ слугує тим елементом, який здатен гуртувати українців, незалежно від статі, віку чи походження.

Саме тому він демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій, а втратити його — означає втратити частинку українства.

Цікаві факти про борщ

Борщ, як не дивно, відіграє важливу роль у формуванні української ідентичності. Ця страва формувалася і вдосконалювалася протягом століть, змінюючись разом з українським побутом.

Припускають, що назва страви навряд чи походить від слова “буряк”. Відповідно до однієї з теорій, “борщ” походить від слова “борщівник”. Це отруйна рослина, листя якої заквашували та додавали до страви.

Борщ — проста й оригінальна страва, але далеко не тільки селянська. Його полюбляли шляхтичі Речі Посполитої, які перебували на українських землях.

Підтвердженням цього факту може бути збірник рукописних рецептів з двору Радзивілів, який містить інструкцію приготування борщу з борщівника, затертого з маком або меленим мигдалем.

До сьогодні існує безліч рецептів і варіацій борщу, кожен з яких має характерні родзинки від регіону, де його готують.

Ба більше, побутує думка, що в однієї господині ніколи не вийде двох однакових борщів: щоразу страва набуває нового смаку.

Чия заслуга, що ЮНЕСКО визнала борщ офіційно українським?

Євген Клопотенко й Марина Соботюк разом з Міністерством закордонних справ України попіклувалися про те, щоб ЮНЕСКО взяла цю культурну спадщину під свій захист.

Доля українського борщу дуже турбувала українського шефа Євгена Клопотенка, який прагнув захистити народну страву і зробити все, щоб патент належав саме Україні.

Він неодноразово висвітлював цю тему, давав інтерв’ю закордонним ЗМІ і, звісно, частував українським борщем за народними й автентичними рецептурами. Рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка можеш переглянути тут.

Рецепт борщу в житньому хлібі від Євгена Клопотенка

Для хліба:

200 г житнього борошна

500 г пшеничного борошна

24 г дріжджів (живих)

2 ст. л .цукру

20 г сухої ромашки

4 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. солі

500 мл води

Для борщу:

300 г свинячих реберець

1 буряк

1 морква

2 цибулини

4 картоплі

150 г баклажана

150 г капусти

150 г квасолі (попередньо замоченої)

3 зубчики часнику

2 ст. л. томатної пасти

2 ст. л. соняшникової олії

1 ст. л. цукру

2 лав рові листки

3 в’ялених груші

3 л води

на смак сіль, перець духмяний

Приготування

Засмажка:

Запечи цілий буряк у духовці протягом півтори години та залиш охолонути. Далі очисти його від шкірки та наріж тонкою соломкою або натри на великій терці. Натри моркву на великій терці. Дві цибулини наріж маленькими кубиками, так само наріж баклажан. Замочи у холодній воді 150 г квасолі на годину. Тепер лишається змішати всі інгредієнти, й засмажка готова.

На розігрітій пательні обсмаж цибулю і моркву протягом двох – трьох хвилин. Додай 150 г баклажана, буряк і тушкуй ще дві хвилини. Додай 2 ст. л. томатної пасти, ложку цукру, тушкуючи ще дві хвилини.

Тепер треба попрацювати з м’ясом, щоб воно було ніжним та соковитим, і бульйоном:

Запечи 300 г свинячих реберець із сіллю, двома лавровими листками, зубчиком часнику та духмяним перцем за температури 180 °С протягом 20 хвилин. Дістань запечені реберця та після того, як вони трохи охолонуть, наріж на шматочки. Чотири картоплини почисть та поріж середніми кубиками. Поклади картоплю, запечені реберця та в’ялені груші у каструлю, залий водою та доведи до кипіння.

На невеликому вогні вари бульйон протягом п’яти хвилин, після чого додай овочеву засмажку та квасолю і вари борщ іще п’ять – сім хвилин.

Під час фінального етапу додай тонко нашинковану капусту та вари все разом протягом 15 хвилин. На завершення додай сіль та перець до смаку та два зубчики розчавленого часнику.

Для хліба:

Звісно, можна придбати й магазинний, але вийде не так автентично, тому Євген Клопотенко пропонує самостійно випекти житній хліб.

Спершу треба приготувати тісто.

Для опари взяти чверть від зазначених інгредієнтів для тіста і зробити один невеликий хліб.

У 500 мл теплої води розчини 24 г живих дріжджів та додай 2 ст. л. цукру. Перемішай та лиши на 15 хвилин, щоб дріжджі почали діяти та утворили пінну шапочку на поверхні.

Змішай сухі інгредієнти: 500 г пшеничного та 200 г житнього борошна, чайну ложку солі, 20 г сухої ромашки. У суху суміш додайт 2 ст. л. олії та опару.

Добре перемішай та сформуй із тіста кульку. Залиш тісто підходити на 50 хвилин.

Приготування:

Коли тісто підійде, візьми форму, в якій запікатимеш хліб, та змасти олією.

Випікай житній хліб у розігрітій до 200 °С духовці протягом години.

Дістань готовий хліб із печі, зріж верхню частину. Вийми серединку та сформуй з нього глечик.

Тарілка для подачі борщу готова! Лишиться лише залити у хліб борщ і насолоджуватися стравою.

У народній українській кулінарії крім борщу є ще багато цікавих і автентичних страв. У нашому матеріалі ми розповіли, як українську кухню хочуть популяризувати на державному рівні.