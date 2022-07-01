Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка

Російський імперіалізм давно прагнув знищити будь-які прояви українства, починаючи від мови й культури, закінчуючи традиціями й життями.
Однак українцям вдалося зберегти та виплекати свою культурну спадщину: літературу, мову, мистецтво та кулінарію.
Триває 128-й день повномасштабного вторгнення російських військ на українську територію. Ворожі війська прагнуть зруйнувати українство у всіх його проявах.
Тож украй важливо відбивати атаки на всіх фронтах: військових, гуманітарних та культурних.
Захисту потребував український борщ як невіддільний елемент нашої культурної ідентичності, який хотіла привласнити Росія. Тому небайдужі мусили захищати народну страву.
Захисту потребував український борщ як невіддільний елемент нашої культурної ідентичності, який хотіла привласнити Росія. Тому небайдужі мусили захищати народну страву.
1 липня відбулося позачергове засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.
Борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, як елемент культури приготування українського борщу.
Борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, як елемент культури приготування українського борщу.
Зважаючи на загрозу, Мінкультури звернулося до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести подану номінацію до Списку термінової охорони — це ще одна перемога України.
Адже передусім борщ слугує тим елементом, який здатен гуртувати українців, незалежно від статі, віку чи походження.
Саме тому він демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій, а втратити його — означає втратити частинку українства.
Борщ, як не дивно, відіграє важливу роль у формуванні української ідентичності. Ця страва формувалася і вдосконалювалася протягом століть, змінюючись разом з українським побутом.
Припускають, що назва страви навряд чи походить від слова “буряк”. Відповідно до однієї з теорій, “борщ” походить від слова “борщівник”. Це отруйна рослина, листя якої заквашували та додавали до страви.
Борщ — проста й оригінальна страва, але далеко не тільки селянська. Його полюбляли шляхтичі Речі Посполитої, які перебували на українських землях.
Підтвердженням цього факту може бути збірник рукописних рецептів з двору Радзивілів, який містить інструкцію приготування борщу з борщівника, затертого з маком або меленим мигдалем.
До сьогодні існує безліч рецептів і варіацій борщу, кожен з яких має характерні родзинки від регіону, де його готують.
Ба більше, побутує думка, що в однієї господині ніколи не вийде двох однакових борщів: щоразу страва набуває нового смаку.
Євген Клопотенко й Марина Соботюк разом з Міністерством закордонних справ України попіклувалися про те, щоб ЮНЕСКО взяла цю культурну спадщину під свій захист.
Доля українського борщу дуже турбувала українського шефа Євгена Клопотенка, який прагнув захистити народну страву і зробити все, щоб патент належав саме Україні.
Він неодноразово висвітлював цю тему, давав інтерв’ю закордонним ЗМІ і, звісно, частував українським борщем за народними й автентичними рецептурами. Рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка можеш переглянути тут.
Для хліба:
Для борщу:
Засмажка:
На розігрітій пательні обсмаж цибулю і моркву протягом двох – трьох хвилин. Додай 150 г баклажана, буряк і тушкуй ще дві хвилини. Додай 2 ст. л. томатної пасти, ложку цукру, тушкуючи ще дві хвилини.
Тепер треба попрацювати з м’ясом, щоб воно було ніжним та соковитим, і бульйоном:
На невеликому вогні вари бульйон протягом п’яти хвилин, після чого додай овочеву засмажку та квасолю і вари борщ іще п’ять – сім хвилин.
Під час фінального етапу додай тонко нашинковану капусту та вари все разом протягом 15 хвилин. На завершення додай сіль та перець до смаку та два зубчики розчавленого часнику.
Звісно, можна придбати й магазинний, але вийде не так автентично, тому Євген Клопотенко пропонує самостійно випекти житній хліб.
Спершу треба приготувати тісто.
Для опари взяти чверть від зазначених інгредієнтів для тіста і зробити один невеликий хліб.
Приготування:
Тарілка для подачі борщу готова! Лишиться лише залити у хліб борщ і насолоджуватися стравою.
У народній українській кулінарії крім борщу є ще багато цікавих і автентичних страв. У нашому матеріалі ми розповіли, як українську кухню хочуть популяризувати на державному рівні.