Украинский борщ теперь под защитой ЮНЕСКО: интересные факты и рецепт “красного” от Клопотенко

Российский империализм давно стремился уничтожить любые проявления украинства, начиная от языка и культуры, заканчивая традициями и жизнями.

Однако украинцам удалось сохранить и взрастить свое культурное наследие: литературу, язык, искусство и кулинарию.

Сегодня 128-й день полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию. Вражеские войска стремятся уничтожить не только нашу жизнь, но и само украинство во всех его проявлениях.

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Поэтому очень важно отражать атаки на всех фронтах: военных, гуманитарных и культурных.

В защите нуждался украинский борщ как неотъемлемый элемент нашей культурной идентичности, который хотела присвоить Россия. Поэтому неравнодушные люди вынуждены были защищать народное блюдо.

Борщ под защитой ЮНЕСКО

1 июля состоялось внеочередное заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране, как элемент культуры приготовления украинского борща.

Учитывая угрозу, Минкультуры обратилось в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой перенести поданную номинацию в Список срочной охраны — это еще одна победа Украины.

Ведь в первую очередь борщ является тем элементом, который способен объединять украинцев, независимо от пола, возраста или происхождения.

Именно поэтому он демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, а потерять его — означает потерять часть украинства.

Интересные факты о борще

Борщ, как ни странно, играет немаловажную роль в формировании украинской идентичности. Это блюдо формировалось и улучшалось на протяжении веков, меняясь вместе с украинским бытом.

Предполагают, что название блюда вряд ли происходит от слова “буряк”. Согласно одной из теорий, “борщ” происходит от слова “борщевик”. Это ядовитое растение, листья которого заквашивали и добавляли в блюдо.

Борщ — простое и оригинальное блюдо, но далеко не только крестьянское. Его любили даже шляхтичи Речи Посполитой, которые жили на украинских землях.

В качестве подтверждения этого факта можно привести сборник рукописных рецептов со двора Радзивиллов, содержащий инструкцию приготовления борща из борщевика, затертого с маком или молотым миндалем.

До сегодняшнего дня существует масса рецептов и вариаций борща, каждый из которых отличается характерными изюминками региона, где его готовят.

Более того, есть мнение, что у одной хозяйки никогда не получится двух одинаковых борщей: каждый раз это блюдо приобретает новый вкус.

Чья заслуга, что ЮНЕСКО признала борщ официально украинским?

Евгений Клопотенко и Марина Соботюк вместе с Министерством иностранных дел Украины позаботились, чтобы ЮНЕСКО взяла это культурное наследие под свою защиту.

Судьба украинского борща очень беспокоила украинского шефа Евгения Клопотенко, стремившегося защитить народное блюдо и сделать все, чтобы патент принадлежал именно Украине.

Он неоднократно освещал эту тему, давал интервью зарубежным СМИ и, конечно, угощал украинским борщом по народным и аутентичным рецептурам. Рецепт зеленого борща от Евгения Клопотенко можешь посмотреть здесь.

Рецепт борща в ржаном хлебе от Евгения Клопотенко

Для хлеба:

200 г ржаной муки

500 г пшеничной муки

24 г дрожжей (живых)

2 ст. л. сахара

20 г сухой ромашки

4 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. соли

500 мл воды

Для борща:

300 г свиных ребрышек

1 свекла

1 морковь

2 луковицы

4 картофеля

150 г баклажана

150 г капусты

150 г фасоли (предварительно замоченной)

3 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. сахара

2 лавровых листа

3 вяленые груши

3 л воды

на вкус соль, перец душистый

Приготовление

Зажарка:

Запеки всю свеклу в духовке в течение полутора часов и оставьте остывать. Далее очисти ее от кожуры и нарежь тонкой соломкой или натри на большой терке. Натри морковь на большой терке. Две луковицы нарежь маленькими кубиками, такими же кубиками нарежь баклажан. Замочи в холодной воде 150 г фасоли на час. Теперь остается смешать все ингредиенты, и зажарка готова.

На разогретой сковороде обжарь лук и морковь в течение двух – трех минут. Добавь 150 г баклажана, свеклу и туши еще две минуты. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, ложку сахара, потушив еще две минуты.

Теперь поработаем с мясом, чтобы оно было нежным и сочным, а также с бульоном:

Запеки 300 г свиных ребрышек с солью, двумя лавровыми листьями, зубчиком чеснока и душистым перцем при температуре 180 °С в течение 20 минут. Достань запеченные ребрышки и после того, как они немного остынут, нарежь на кусочки. Четыре картофелины почисть и порежь средними кубиками. Положи картофель, запеченные ребрышки и вяленые груши в кастрюлю, залей водой и доведи до кипения.

На небольшом огне вари бульон в течение пяти минут, после чего добавь овощную зажарку и фасоль и вари борщ еще пять – семь минут.

На финальном этапе добавь тонко нашинкованную капусту и вари все вместе в течение 15 минут. В завершение добавь соль и перец по вкусу и два зубчика раздавленного чеснока.

Для хлеба:

Конечно, можно купить и магазинный, но выйдет не так аутентично, поэтому Евгений Клопотенко предлагает самостоятельно испечь ржаной хлеб.

Сначала нужно приготовить тесто.

Для опары нужно взять четверть от указанных ингредиентов для теста и сделать один маленький хлеб.

В 500 мл теплой воды раствори 24 г живых дрожжей и добавь 2 ст. л. сахара. Перемешай и оставь на 15 минут, чтобы дрожжи начали действовать и образовали пенную шапочку на поверхности.

Смешай сухие ингредиенты: 500 г пшеничной и 200 г ржаной муки, чайную ложку соли, 20 г сухой ромашки. В сухую смесь добавь 2 ст. л. растительного масла и опару.

Хорошо перемешай и сформируй из теста шарик. Оставь тесто подходить на 50 минут.

Приготовление:

Когда тесто подойдет, возьми форму, в которой будешь запекать хлеб, и смазажь растительным маслом.

Выпекай ржаной хлеб в разогретой до 200 °С духовке в течение часа.

Достань готовый хлеб из печи, срежь верхнюю часть. Вынь серединку и сформируй из него кувшин.

Тарелка для подачи борща готова! Останется только залить в хлеб борщ и наслаждаться блюдом.

В народной украинской кулинарии кроме борща есть еще много интересных и подлинных блюд. В нашем материале мы рассказали, как украинскую кухню хотят популяризировать на государственном уровне.