Украинский борщ теперь под защитой ЮНЕСКО: интересные факты и рецепт “красного” от Клопотенко

Российский империализм давно стремился уничтожить любые проявления украинства, начиная от языка и культуры, заканчивая традициями и жизнями.
Однако украинцам удалось сохранить и взрастить свое культурное наследие: литературу, язык, искусство и кулинарию.
Сегодня 128-й день полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию. Вражеские войска стремятся уничтожить не только нашу жизнь, но и само украинство во всех его проявлениях.
Поэтому очень важно отражать атаки на всех фронтах: военных, гуманитарных и культурных.
В защите нуждался украинский борщ как неотъемлемый элемент нашей культурной идентичности, который хотела присвоить Россия. Поэтому неравнодушные люди вынуждены были защищать народное блюдо.
В защите нуждался украинский борщ как неотъемлемый элемент нашей культурной идентичности, который хотела присвоить Россия. Поэтому неравнодушные люди вынуждены были защищать народное блюдо.
1 июля состоялось внеочередное заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.
Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране, как элемент культуры приготовления украинского борща.
Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране, как элемент культуры приготовления украинского борща.
Учитывая угрозу, Минкультуры обратилось в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой перенести поданную номинацию в Список срочной охраны — это еще одна победа Украины.
Ведь в первую очередь борщ является тем элементом, который способен объединять украинцев, независимо от пола, возраста или происхождения.
Именно поэтому он демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, а потерять его — означает потерять часть украинства.
Борщ, как ни странно, играет немаловажную роль в формировании украинской идентичности. Это блюдо формировалось и улучшалось на протяжении веков, меняясь вместе с украинским бытом.
Предполагают, что название блюда вряд ли происходит от слова “буряк”. Согласно одной из теорий, “борщ” происходит от слова “борщевик”. Это ядовитое растение, листья которого заквашивали и добавляли в блюдо.
Борщ — простое и оригинальное блюдо, но далеко не только крестьянское. Его любили даже шляхтичи Речи Посполитой, которые жили на украинских землях.
В качестве подтверждения этого факта можно привести сборник рукописных рецептов со двора Радзивиллов, содержащий инструкцию приготовления борща из борщевика, затертого с маком или молотым миндалем.
До сегодняшнего дня существует масса рецептов и вариаций борща, каждый из которых отличается характерными изюминками региона, где его готовят.
Более того, есть мнение, что у одной хозяйки никогда не получится двух одинаковых борщей: каждый раз это блюдо приобретает новый вкус.
Евгений Клопотенко и Марина Соботюк вместе с Министерством иностранных дел Украины позаботились, чтобы ЮНЕСКО взяла это культурное наследие под свою защиту.
Судьба украинского борща очень беспокоила украинского шефа Евгения Клопотенко, стремившегося защитить народное блюдо и сделать все, чтобы патент принадлежал именно Украине.
Он неоднократно освещал эту тему, давал интервью зарубежным СМИ и, конечно, угощал украинским борщом по народным и аутентичным рецептурам. Рецепт зеленого борща от Евгения Клопотенко можешь посмотреть здесь.
Для хлеба:
Для борща:
Зажарка:
На разогретой сковороде обжарь лук и морковь в течение двух – трех минут. Добавь 150 г баклажана, свеклу и туши еще две минуты. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, ложку сахара, потушив еще две минуты.
Теперь поработаем с мясом, чтобы оно было нежным и сочным, а также с бульоном:
На небольшом огне вари бульон в течение пяти минут, после чего добавь овощную зажарку и фасоль и вари борщ еще пять – семь минут.
На финальном этапе добавь тонко нашинкованную капусту и вари все вместе в течение 15 минут. В завершение добавь соль и перец по вкусу и два зубчика раздавленного чеснока.
Конечно, можно купить и магазинный, но выйдет не так аутентично, поэтому Евгений Клопотенко предлагает самостоятельно испечь ржаной хлеб.
Сначала нужно приготовить тесто.
Для опары нужно взять четверть от указанных ингредиентов для теста и сделать один маленький хлеб.
Приготовление:
Тарелка для подачи борща готова! Останется только залить в хлеб борщ и наслаждаться блюдом.
В народной украинской кулинарии кроме борща есть еще много интересных и подлинных блюд. В нашем материале мы рассказали, как украинскую кухню хотят популяризировать на государственном уровне.