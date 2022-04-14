Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво

Картопелька смажена, варена, тушкована, печеня, пюре і ще багато страв можна приготувати з цього коренеплоду.
Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився смачним рецептом картопляних дерунів, та не простих, а з м’ясом.
Рецепт зовсім нескладний, приготувати зможе кожен!
Інгредієнти:
Подавати бажано зі сметаною! Ось так просто і швидко! Смачного!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
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