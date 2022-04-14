Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво

Картопелька смажена, варена, тушкована, печеня, пюре і ще багато страв можна приготувати з цього коренеплоду.

Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився смачним рецептом картопляних дерунів, та не простих, а з м’ясом.

Рецепт зовсім нескладний, приготувати зможе кожен!

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Інгредієнти:

картопля — 3 шт.

фарш зі свинини та яловичини — 200 г

цибуля зелена — 20 г

петрушка — 10 г

яйце — 1 шт.

часник сухий — 2 г

паприка — 2 г

перець чорний — 2 г

сіль — 2 г

Приготування

Натираємо картоплю, віджимаємо від зайвої рідини. Нарізаємо цибулю та петрушку й змішуємо з картоплею. Сюди ж додаємо спеції та яйце. Добре перемішуємо. Додаємо фарш та знову добре перемішуємо. Потім смажимо на гарячій сковорідці з кожного боку по 2 хвилини на середньому вогні.

Подавати бажано зі сметаною! Ось так просто і швидко! Смачного!

Серед традиційних страв українцям особливо подобаються борщі. Читай рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка та радуй найрідніших смачними стравами.