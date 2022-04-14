Їжа та рецепти

Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Квітня 2022, 21:00
Простий рецепт дерунів з м'ясом
Фото: Pexels

Більше новин
Буча сьогодні - новини про цвинтар знищених автомобілів та тілах загиблих
На цвинтарі розстріляних авто у Бучі: як криміналісти ідентифікують тіла загиблих
4 раунд перемовин
Найкращі перемовники з Росією — ЗСУ. Чого очікувати від мирних переговорів після звірств у Бучі
Білоруський батальйон ім. Кастуся Калиновського
Партизанський рух та війна на боці ЗСУ — як справжні білоруси підтримують Україну
Як реорганізувалися українські бренди на час війни
Андре Тан, Litkovskaya та Frolov: як реорганізувалася вітчизняна фешн-індустрія у період війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рецепти смачних пісних страв
Просто і смачно! Рецепти пісних страв від Ярославського та Клопотенка
Великодня паска: простий рецепт з доступних продуктів
Великодня паска з доступних продуктів — простий рецепт
Великодня паска: класичний рецепт, сирна паска і Панетоне
Три рецепти неперевершених пасок: класична, сирна та Панетоне
Як зберігати продукти без холодильника?
Як зберігати продукти без холодильника — поради кулінара Євгена Клопотенка

Відео
0:03:43
Буча сьогодні - новини про цвинтар знищених автомобілів та тілах загиблих

На цвинтарі розстріляних авто у Бучі: як криміналісти ідентифікують тіла загиблих
4 раунд перемовин
Найкращі перемовники з Росією — ЗСУ. Чого очікувати від мирних переговорів після звірств у Бучі
0:03:26
Білоруський батальйон ім. Кастуся Калиновського
Партизанський рух та війна на боці ЗСУ — як справжні білоруси підтримують Україну
0:04:21
На що хворий Путін
Путін смертельно хворий? Чи є підтвердження чуткам та навіщо диктатору криваві ванни з оленів
0:04:00
Ситуація у Київській області 14.04.2022 - розповідає Ганна Маляр
Не поспішай везти родину в Київ — Ганна Маляр про загрози ракетних ударів
Anonymous зламали Газпром
Від них не сховатися! Anonymous злили в мережу дані Газпрому та Роснафти
0:03:46
Розтрощена лікарня Тростянця
Впритул обстрілювали з танків: як рашисти нищать сучасні українські лікарні
0:01:06
Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво
Чорнобаївка-15! Що цього разу знищили українські військові та чи справді “Москва” потонула
Пентагон, США
Switchblade, Javelin та ще трохи зброї на $800 млн. США потужно підтримали Україну перед новим нападом Росії
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 квітня
Більше відео
Як реорганізувалися українські бренди на час війни
Читати далі
Андре Тан, Litkovskaya та Frolov: як реорганізувалася вітчизняна фешн-індустрія у період війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь