Рецепт томатного соку на зиму від Євгена Клопотенка: смачніший за магазинний

Домашній томатний сік — найкращий спосіб зберегти смак літніх помідорів до зими. Він виходить ароматним і значно смачнішим за магазинний.

Відомий кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом приготування томатного соку вдома. Тож даємо рецепт!

Томатний сік на зиму: рецепт

помідори — 1,5 кг

селера — 2 стебла

сіль — до смаку

Покроковий рецепт томатного соку на зиму

Промий помідори та селеру. Томати наріж великими шматками, а селеру — поперек на кілька частин. Пропусти овочі через сокодавилку. Перелий сік у сотейник і доведи до кипіння. Вари на середньому вогні 7-10 хвилин. Додай собі до смаку сіль. Розлий сік по стерильних банках. Закрий їх кришками й залиш, поки вони не охолонуть. Зберігати томатний сік потрібно в прохолодному місці.

Ось і все! Насолоджуйся солодко-кислуватим соком або додавай до страв під час приготування.

Як законсервувати томатний сік на зиму без сокодавилки — рецепт

Щоб законсервувати томатний сік на зиму для довгого зберігання без сокодавилки, візьми такі інгредієнти:

помідори — 10 кг

сіль та цукор — по 5 ч.л. або на твій смак

лимонна кислота — 1,5 ч.л.

З такої кількості помідорів у тебе вийде 5 л консервованого томатного соку. Добре вимиті помідори дрібно наріж частинками, зріж плодоніжки. Переклади помідори в емальовану каструлю, прогрій їх на середньому вогні 10-15 хвилин.

Знімай пінку. Сік перетри через сито. Нагрій його до 95 градусів, але не давай закипіти. Додай сіль, цукор та лимонну кислоту. Спробуй сік і доведи його до бажаного смаку. Простерилізуй банки та кришки, ми ділилися швидкими способами стерилізації.

Розлий гарячий сік у банки, закрути їх, постав догори дном. Закутай банки у плед на ніч. Зранку, коли консервований томатний сік охолоне, можна ставити його у льох чи холодильник на довготривале зберігання.

Також тримай покроковий відеорецепт!

А якщо в тебе ще залишилось кілька зайвих кілограмів помідорів, то читай, як приготувати лечо на зиму. Його можна їсти як окрему страву, так і додавати до омлету, пасти та м’ясних страв.

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