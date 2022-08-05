Їжа та рецепти

Смак літа, закручений у банку. Рецепт смачного лечо від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Серпня 2022, 08:00
Як приготувати лечо на зиму: рецепт Євгена Клопотенка
Фото: Unsplash

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Смак літа, закручений у банку. Рецепт смачного лечо від Євгена Клопотенка
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