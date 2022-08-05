Смак літа, закручений у банку. Рецепт смачного лечо від Євгена Клопотенка

Літо потроху завершується, тож саме час робити усілякі заготівлі на зиму, зокрема консервації. Однією з популярних закруток є угорська страва лечо. До неї входять три головні компоненти — солодкий перець, помідори та цибуля. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом лечо, який можна заготувати на зиму.

Лечо можна споживати як окрему страву, скажімо, закуску з хлібом, так і додавати до омлету, пасти та м’ясних страв.

Існує багато рецептів лечо. Цей містить у собі перець і томати, а посилити смак допоможе цукор та спеції.

Інгредієнти для лечо

На 3,5 л знадобиться:

2 кг томатів

2 кг солодкого перцю

200 г цукру

2 ст. л. олії

50 мл оцту

6 горошин чорного перцю

4 лаврові листи

2 ст. л. солі без гірки

Приготування лечо

Спершу треба помити томати й перекрутити їх через м’ясорубку разом зі шкіркою. Далі взяти каструлю з товстим дном, довести до кипіння томати, потім варити 20 хв. Важливо зменшити вогонь.

Поки готуються помідори, треба помити перець та порізати однаковою соломкою. Далі покласти нарізаний перець у каструлю до томатів, додати цукор, олію, чорний перець, сіль, лавровий лист та перемішати. Усі інгредієнти варити ще протягом 20 хв. Наприкінці додати оцет.

Поки страва готується, треба простерилізувати банки. Далі на дно банки покласти перець та залити томатною рідиною.

Якщо рідини буде більше, ніж перцю, її можна законсервувати окремо та використовувати як соус до інших страв, наприклад, голубців.

Закрутку треба перевернути догори дном, але не закутувати для зберігання тепла, інакше лечо упріє. Коли банки охолонуть повністю, варто перенести їх у прохолодне місце.

Лечо готове тішити тебе своїм смаком узимку!

Українські господині вже готують різні консервації на зиму. Раніше ми розповідали, як зробити консервацію без солі. І це не жарт!

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