Консервація без солі — це жарт? Смачна альтернатива від Євгена Клопотенка

Атремсіль, підприємство з виготовлення солі, тимчасово припинило свою роботу через повномасштабну війну.

Воно забезпечувало українців сіллю на 90 %, тож зараз можна спостерігати дефіцит, паніку й високі ціни.

Я багато хто вважав, без солі неможливо зробити хорошу консервацію улюблених овочів на зиму, однак це далеко не так.

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Відомий шеф-кухар країни Євген Клопотенко розвінчав цей міф й запропонував альтернативні варіанти, які додадуть солоності вашій консервації.

Чому сіль не головна у консервації?

Євген Клопотенко розповів, що сіль додають виключно для смаку, тому не слід панікувати й свято вірити, що як немає солі, то й не буде консервації.

Треба відкрити себе для нове й здивуватися, наскільки все може бути просто й смачно.

Рецепт помідорів у власному соку

Як ми вже зрозуміли, сіль — не найголовніший інгредієнт, й без неї можна цілком впоратися, щоб отримати взимку смачні й солені овочі.

До прикладу, помідори у власному соку, цей рецепт користується особливою популярністю в італійців й не потребує багато солі.

Отож, щоб отримати такі помідори взимку, тобі знадобляться:

помідори банки

Звучить підозріло, але будь певен (-а), що тобі сподобається. Все, що треба зробити — простерилізувати банки в мікрохвильовці чи духовці.

Помідори можна очистити від шкірки, а можна й не робити цього, якщо немає часу. Але обов’язково треба проварити їх протягом 10 хвилин, щоб вбити всі бактерії.

Після цього лишиться просто залити гарячі помідори в банки й закрити. Клопотенко наголошує, що більше нічого додавати більше не треба.

Не потрібно ні солі, нічого. Тут є кислота, яка все консервує.

Рецепт консервованих огірків без солі

Консервовані огірки все ж мають бути солоненькими, однак, можна скористатися фантазією й обійтися без солі.

Наприклад, відомий кухар радить додати до огірків кетчуп, адже в цьому продукті вже й так є багацько солі.

Вам знадобляться:

огірки оцет вода цукор кетчуп спеції банки для закрутки

Банки ми знову ж таки стерилізуємо за допомогою мікрохвильовки чи духовки. А тим часом підготуймо огірки.

Треба проварити їх близько 10 хвилин. Змішуємо кетчуп з цукром, оцтом й звареними огірками в стерильній банці й заливаємо водою. Готово.

Альтернативи солі для консервації

Отож, якщо немає звичної української солі на поличках магазинів — не біда.

Якщо не українська — там завжди буде імпортна або просто інша. До прикладу, не треба боятися брати йодовану або ж рожеву сіль — вони складаються з тієї ж хімічної сполуки.

Консервація буде не менш смачна, якщо ти додаси незвичну для тебе сіль, й нічим не буде відрізнятися.

Якщо ж брати інакшу сіль — принципово не вихід, то є альтернативні варіанти:

кетчуп

соєвий соус

Соєвий соус можна додавати в будь-яку консервацію: огірки, баклажани, моркву тощо. І це буде нереально смачно й солено.

Та розпочався не лише сезон консервації, а й сезон полуниці. Цю солодку ягоду можна додавати до дуже незвичних страв й цим робити вибухові поєднання смаків. Читай наш матеріал, куди додати полуницю, щоб урізноманітнити звичні страви.

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