Консервація без солі — це жарт? Смачна альтернатива від Євгена Клопотенка

Атремсіль, підприємство з виготовлення солі, тимчасово припинило свою роботу через повномасштабну війну.
Воно забезпечувало українців сіллю на 90 %, тож зараз можна спостерігати дефіцит, паніку й високі ціни.
Я багато хто вважав, без солі неможливо зробити хорошу консервацію улюблених овочів на зиму, однак це далеко не так.
Відомий шеф-кухар країни Євген Клопотенко розвінчав цей міф й запропонував альтернативні варіанти, які додадуть солоності вашій консервації.
Євген Клопотенко розповів, що сіль додають виключно для смаку, тому не слід панікувати й свято вірити, що як немає солі, то й не буде консервації.
Треба відкрити себе для нове й здивуватися, наскільки все може бути просто й смачно.
Як ми вже зрозуміли, сіль — не найголовніший інгредієнт, й без неї можна цілком впоратися, щоб отримати взимку смачні й солені овочі.
До прикладу, помідори у власному соку, цей рецепт користується особливою популярністю в італійців й не потребує багато солі.
Отож, щоб отримати такі помідори взимку, тобі знадобляться:
Звучить підозріло, але будь певен (-а), що тобі сподобається. Все, що треба зробити — простерилізувати банки в мікрохвильовці чи духовці.
Помідори можна очистити від шкірки, а можна й не робити цього, якщо немає часу. Але обов’язково треба проварити їх протягом 10 хвилин, щоб вбити всі бактерії.
Після цього лишиться просто залити гарячі помідори в банки й закрити. Клопотенко наголошує, що більше нічого додавати більше не треба.
Не потрібно ні солі, нічого. Тут є кислота, яка все консервує.
Не потрібно ні солі, нічого. Тут є кислота, яка все консервує.
Консервовані огірки все ж мають бути солоненькими, однак, можна скористатися фантазією й обійтися без солі.
Наприклад, відомий кухар радить додати до огірків кетчуп, адже в цьому продукті вже й так є багацько солі.
Вам знадобляться:
Банки ми знову ж таки стерилізуємо за допомогою мікрохвильовки чи духовки. А тим часом підготуймо огірки.
Треба проварити їх близько 10 хвилин. Змішуємо кетчуп з цукром, оцтом й звареними огірками в стерильній банці й заливаємо водою. Готово.
Отож, якщо немає звичної української солі на поличках магазинів — не біда.
Якщо не українська — там завжди буде імпортна або просто інша. До прикладу, не треба боятися брати йодовану або ж рожеву сіль — вони складаються з тієї ж хімічної сполуки.
Консервація буде не менш смачна, якщо ти додаси незвичну для тебе сіль, й нічим не буде відрізнятися.
Якщо ж брати інакшу сіль — принципово не вихід, то є альтернативні варіанти:
Соєвий соус можна додавати в будь-яку консервацію: огірки, баклажани, моркву тощо. І це буде нереально смачно й солено.
Та розпочався не лише сезон консервації, а й сезон полуниці. Цю солодку ягоду можна додавати до дуже незвичних страв й цим робити вибухові поєднання смаків. Читай наш матеріал, куди додати полуницю, щоб урізноманітнити звичні страви.
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