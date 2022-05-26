Сіль дорожча за золото! Артемсіль зупинило свою роботу – чи буде тепер дефіцит товару

Української солі в магазинах не знайти. Усе тому, що найбільше підприємство з виробництва цього стратегічного продукту — Артемсіль — зупинило свою роботу на Донбасі.

Саме там знаходилась найбільша копальня з видобутку кам’яної солі, проте поки тривають бойові дії, то українського продукту на столі не буде.

Тепер ставка на імпорт і, звісно, на Збройні сили України, які без сумніву повернуть безпеку в Донецький регіон.

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А поки підприємство, яке забезпечувало сіллю всю Україну і ще 15 інших країн — законсервували, а виробництво припинилося. На місці постійно йдуть обстріли, частково зруйнована адмінбудівля, а співробітники або вже евакуювались, або намагаються це зробити.

Підприємство не працює, згідно з наказом, до невизначеного часу.

Що ж стосується готової продукції, то її відвантажили на склади, а потім вивезли по регіонах. Однак її вже розпродали, тому українцям доводиться звикати до імпортної чи морської солі. Такий вид продукту мережі супермаркетів вже закупили у достатній кількості та замовили ще.

Питання солі вирішиться максимум за тиждень, у цьому впевнені у торгово-промисловій палаті. Крім того, нагадують про сіль з Дрогобича, якої видобувається значно менше й іншим методом, але обсяги можуть збільшити.

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран запевняє:

Причин для паніки немає. І бігти скуповувати 20-30 кілограм солі, щоб вони просто лежали, не потрібно.

Через війну багатьом українцям довелось починати бізнес з нуля. Удома, де тепер небезпечно, залишились проекти, у які вони вкладали сили, кошти та велику частину життя. Читай, як українські переселенці відроджують свою справу на новому місці.