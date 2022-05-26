Соль дороже золота! Артемсоль остановила свою работу – будет ли теперь дефицит товара

Украинской соли в магазинах не сыскать. Все потому, что крупнейшее предприятие по производству этого стратегического продукта — Артемсоль — остановило свою работу на Донбассе.

Именно там находился крупнейший рудник по добыче каменной соли, однако пока продолжаются боевые действия, то украинского продукта на столе не будет.

Теперь ставка на импорт и, конечно, на Вооруженные силы Украины, которые, без сомнения, вернут безопасность в Донецкий регион.

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Пока же предприятие, которое обеспечивало солью всю Украину и еще 15 других стран – законсервировали, а производство прекратилось. На месте постоянно идут обстрелы, частично разрушено административное здание, а сотрудники либо уже эвакуировались, либо пытаются это сделать.

Предприятие не работает, по приказу, до неопределенного времени.

Что касается готовой продукции, то ее отгрузили на склады, а затем вывезли по регионам. Но ее уже распродали, поэтому украинцам приходится привыкать к импортной или морской соли. Такой вид продукта сети супермаркетов закупили в достаточном количестве и заказали еще.

Вопрос соли решится максимум через неделю, в этом уверены в торгово-промышленной палате. Кроме того, напоминают о соли из Дрогобыча, которой добывается значительно меньше и другим методом, но объемы могут увеличиться.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран уверяет:

Причин для паники нет. И бежать скупать 20-30 килограммов соли, чтобы они просто лежали, не нужно.

Из-за войны многим украинцам пришлось начинать бизнес с нуля. Дома, где опасно, остались проекты, в которые они вкладывали силы, средства и большую часть жизни. Читай как украинские переселенцы возрождают свое дело на новом месте.