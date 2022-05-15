Бизнес с нуля: как украинские переселенцы возрождают свое дело на новом месте

Из-за войны многим украинцам пришлось начинать бизнес с нуля. Дома, где сейчас опасно, остались проекты, в которые они вкладывали силы, средства и большую часть жизни.

Люди спаслись от войны, получили убежище и продолжают работать. Впрочем, пришлось начинать все с начала.

В родном Краматорске у Леонида было два барбершопа, где одновременно работало восемь мастеров. У Барбера за плечами десять лет профессиональной деятельности.

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Тем не менее Леонид окончательно решил покинуть город после того, как в Краматорске ракетами обстреляли железнодорожный вокзал. Тогда погибли с десяток человек, еще больше — получили тяжелые травмы.

Мужчине удалось вывезти в Ивано-Франковск парикмахерское кресло и некоторые инструменты. Остальное нужно покупать, но все дорого. И хотя клиентов пока немного, потому что приехал сюда только три недели назад, бизнесмен не опускает руки и ищет возможности для развития.

Харьковчанка Юлия без слез не может вспоминать самые тяжелые восемь дней своей жизни, когда приходилось сидеть в бомбоубежище под постоянными обстрелами.

Она с мужем и сыном сбежала в Винницу через блокпосты, которые каждый час обстреливали российские оккупанты. На новом месте Юлия возрождает свой бизнес — в Харькове было несколько студий красоты.

Хотя женщина была убеждена, что в войну людям не до внешности, сейчас у нее есть клиенты на неделю вперед. Однако все равно Юлия мечтает вернуться в родной Харьков, где осталась вся жизнь.

Сегодня каждый должен эффективно работать на своем месте. Большую роль играет именно экономический фронт, успехи на котором поддерживают Украину. Читай советы руководителям, как наладить работу во время войны.