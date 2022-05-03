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Постоянные изменения — это новая стабильность: советы руководителям, как организовать работу во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 03 мая 2022, 14:00
Робота команди під час війни - поради керівникам, як налагодити роботу
Фото: Unsplash

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