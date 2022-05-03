Постоянные изменения — это новая стабильность: советы руководителям, как организовать работу во время войны

Сегодня каждый должен эффективно работать на своем месте. Большую роль играет именно экономический фронт, успехи на котором поддерживают Украину в условиях войны.

Однако теперь руководителям бизнеса нужно реорганизовать работу, создать безопасную (насколько это возможно) среду и развивать гибкость и адаптивность команды.

Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследователь и коуч по развитию лидерства Наталья Кадя рассказала, что такое организационная резильентность и зачем она нужна.

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Как организационная резильентность поможет бизнесу

Резильентность — постоянная готовность бизнеса адаптироваться и изменяться до того, как причина изменений станет очевидной, то есть это означает, что организация должна быть инициативной, а не реактивной.

На практике это выглядит так: лидеры команды реагируют не на конкретный кризис, а системно работают над гибкостью и адаптивностью как процессов, так и людей в компании.

Постоянные изменения в том, что и как делает организация, должны стать новой стабильностью, — пишет Наталья Кадя.

Неотложная помощь команде во время войны

Как показано на графике выше, существует спираль, по которой двигаются как отдельные работники, так и команда в целом. Наилучшим состоянием является решительность действовать, когда сотрудники на адреналине концентрируют свои силы для помощи компании и стране в нелегкое время.

Однако постоянно удерживаться на таком уровне достаточно сложно, ведь человеческий ресурс со временем постепенно угасает. Тогда команда начинает двигаться вниз, где конечной точкой является депрессия. Так как же помочь команде преодолеть сложное состояние?

Хаотичность — упрощайте

В этом состоянии нужно поставить одно ключевое задание, которое необходимо выполнить. Распределите приоритеты в работе, поддерживайте дисциплину и после каждого задания давайте обратную связь. Не отвлекайтесь на лишнее.

Равнодушие — фокусируйтесь

Если замечаете, что в команде началась прокрастинация, напоминайте себе и коллегам о вашей цели и ее важности.

Дистанцирование — общайтесь

Если работники пытаются дистанцироваться от команды (например, избегать своего присутствия), инициируйте личный разговор и ищите причины такого поведения.

Изнуренность — следите за отдыхом

На этом этапе важно следить за признаками физического и эмоционального истощения. Каждый нуждается в отдыхе и восстановлении после стресса.

Грусть — предлагайте помощь

Обращайте внимание на эмоциональные состояния коллег. Задавайте вопросы и открыто предлагайте поддержку.

Депрессия — не оставайтесь в стороне

На таком уровне требуется профессиональная психологическая помощь. Настоятельно рекомендуйте коллегам пройти ее и организационно помогайте с поиском специалиста.

По данным Forbes, на середину апреля 200 тысяч украинцев потеряли работу из-за войны. Читай о ситуации на рынке труда в Украине и где найти работу во время войны.