Кризис на украинском рынке труда — какие вакансии доступны?

200 тысяч украинцев потеряли работу из-за войны. Это данные Forbes на середину апреля. 200 тысяч — цифра только тех граждан, которых сократили. Информация об отпусках за свой счет и сокращении заработной платы неизвестна.

Ситуация на рынке труда в Украине

Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала GRC.UA Руслана Березовская рассказала о ситуации на рынке труда.

По сравнению с первой половиной февраля 2022 года количество вакансий уменьшилось в 20 раз.

Руслана Березовская отметила, что такого кризиса на рынке труда не было десять лет. Запад Украины не может компенсировать падение количества вакансий по Украине в целом.

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Вакансии в Украине сейчас есть преимущественно в Киеве и на Западе.

Война резко изменила структуру рынка труда: работодатели диктуют свои условия, потому что знают, что желающих работать много. Конкуренция растет.

Высококвалифицированным специалистам приходится выбирать менее интеллектуальную и оплачиваемую работу.

Востребованные профессии в Украине

Наиболее востребованными в настоящее время являются следующие направления:

Сфера IT — ритейл, маркетинг, пиар. Рабочий персонал. Транспортная логистика. Строительство. Медицина и фармацевтика.

Как изменились заработные платы

Пока рынок труда замер. Вакансий не хватает на всех желающих работать. Потому заработная плата почти не изменилась.

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