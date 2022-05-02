Кризис на украинском рынке труда — какие вакансии доступны?

200 тысяч украинцев потеряли работу из-за войны. Это данные Forbes на середину апреля. 200 тысяч — цифра только тех граждан, которых сократили. Информация об отпусках за свой счет и сокращении заработной платы неизвестна.
Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала GRC.UA Руслана Березовская рассказала о ситуации на рынке труда.
По сравнению с первой половиной февраля 2022 года количество вакансий уменьшилось в 20 раз.
По сравнению с первой половиной февраля 2022 года количество вакансий уменьшилось в 20 раз.
Руслана Березовская отметила, что такого кризиса на рынке труда не было десять лет. Запад Украины не может компенсировать падение количества вакансий по Украине в целом.
Вакансии в Украине сейчас есть преимущественно в Киеве и на Западе.
Война резко изменила структуру рынка труда: работодатели диктуют свои условия, потому что знают, что желающих работать много. Конкуренция растет.
Высококвалифицированным специалистам приходится выбирать менее интеллектуальную и оплачиваемую работу.
Наиболее востребованными в настоящее время являются следующие направления:
Пока рынок труда замер. Вакансий не хватает на всех желающих работать. Потому заработная плата почти не изменилась.
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