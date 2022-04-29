100 крафтовых производителей Украины получат $100 тыс. поддержки во время войны. Кто может участвовать

Поддержка украинского бизнеса и наших граждан не завершается. Программа USAID Конкурентоспособная экономика Украины, АО Укрпошта и ОО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project.
В рамках данного проекта 100 украинских крафтовых производителей (продукты изготовления маленькими партиями по индивидуальным рецептам — ред.).
Каждый производитель, остающийся в Украине, получит одну тысячу долларов.
Каждый производитель, остающийся в Украине, получит одну тысячу долларов.
Подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая.
Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія.Бізнес.
— С началом полномасштабной войны подавляющее большинство предприятий оказались в тяжелейшем положении. Потому мы вместе с нашими партнерами решили поддержать проект Made in UA Support Project.
Он будет способствовать развитию мощной и открытой украинской экономики путем поддержки малых предприятий, — заместитель руководителя Программы USAID Конкурентоспособная экономика Украины Олеся Залусская.
Финансовая помощь, полученная предпринимателем, может быть направлена на любые задачи для поддержки производителя: маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистические цели, производство и т.д.
Также участники получат дополнительные призы от устроителей и партнеров.
От Укрпошти — промокоды от 5 до 30 тысяч гривен, которые можно будет использовать при отправке.
От Дія.Бізнес — 10 компаний получат консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков.
Украинские власти также помогают эвакуироваться бизнесу, который находится в зонах боевых действий. Раньше мы рассказывали о программе релокации бизнеса.