100 крафтовых производителей Украины получат $100 тыс. поддержки во время войны. Кто может участвовать

Поддержка украинского бизнеса и наших граждан не завершается. Программа USAID Конкурентоспособная экономика Украины, АО Укрпошта и ОО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project.

В рамках данного проекта 100 украинских крафтовых производителей (продукты изготовления маленькими партиями по индивидуальным рецептам — ред.).

Каждый производитель, остающийся в Украине, получит одну тысячу долларов.

Подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія.Бізнес.

— С началом полномасштабной войны подавляющее большинство предприятий оказались в тяжелейшем положении. Потому мы вместе с нашими партнерами решили поддержать проект Made in UA Support Project.

Он будет способствовать развитию мощной и открытой украинской экономики путем поддержки малых предприятий, — заместитель руководителя Программы USAID Конкурентоспособная экономика Украины Олеся Залусская.

Кто может участвовать в проекте

Крафтовые производители физических товаров: декор для дома, одежда, мебель, игрушки и т.д.

Украинские юридические лица: ФЛП 2,3 группы или ООО.

Предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

Финансовая помощь, полученная предпринимателем, может быть направлена на любые задачи для поддержки производителя: маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистические цели, производство и т.д.

Также участники получат дополнительные призы от устроителей и партнеров.

От Укрпошти — промокоды от 5 до 30 тысяч гривен, которые можно будет использовать при отправке.

От Дія.Бізнес — 10 компаний получат консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков.

Украинские власти также помогают эвакуироваться бизнесу, который находится в зонах боевых действий. Раньше мы рассказывали о программе релокации бизнеса.