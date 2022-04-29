Твоя работа

100 крафтовых производителей Украины получат $100 тыс. поддержки во время войны. Кто может участвовать

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 апреля 2022, 23:30
Виплати крафтовим виробникам
Фото: Pexels

Больше новостей
Валентин Гладких
Закончится ли война к 9 мая? Политолог о ходе войны в Украине
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
звернення Зеленського 29 квітня
Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу – видеообращение Владимира Зеленского 29 апреля
Злата Огневіч та Артем Пивоваров
Вне времени и пространства: как Артем Пивоваров и Злата Огневич вернули к жизни стихи мистического поэта
Смотреть больше

Материалы по теме

Валентин Гладких
Закончится ли война к 9 мая? Политолог о ходе войны в Украине
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
звернення Зеленського 29 квітня
Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу – видеообращение Владимира Зеленского 29 апреля
Злата Огневіч та Артем Пивоваров
Вне времени и пространства: как Артем Пивоваров и Злата Огневич вернули к жизни стихи мистического поэта

Видео
0:08:34
Валентин Гладких

Закончится ли война к 9 мая? Политолог о ходе войны в Украине
звернення Зеленського 29 квітня
Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу – видеообращение Владимира Зеленского 29 апреля
0:03:46
Яка ситуація в Гостомелі 29 квітня
Возвращаются домой и выходят в город, чтобы увидеть других. Какая ситуация в Гостомеле
0:06:01
Денис Малюська про конфісковані кошти РФ на користь України
Миллиарды долларов замороженных активов. Рассказывает, можно ли конфисковать средства РФ в пользу Украины
0:03:22
Операції під час війни
Операции во время войны: как работают врачи-трансплантологи в Украине
0:04:13
Колапс пального
Коллапс топлива: откуда возник дефицит и как будут преодолевать проблему в Киеве
0:03:46
Підтримка бізнесу для ветеранів
Поддержка бизнеса ветеранов: кто сможет получить и сколько выделили на программу
0:02:50
Окупанти знову обстріляли Запорізьку область
Варварская атака по Запорожью: россияне нанесли удар, когда люди работали на огородах
0:03:26
Обстріл Харківщини 28.04
Пытались поразить как можно больше людей: российские оккупанты снова обстреляли Харьков
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Ленд-лиз для Украины — что это такое и чем поможет
Больше видео
Что такое юлотерапия
Читать дальше
Помнишь юлу? Как старая игрушка поможет ребенку преодолеть травматический опыт

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь