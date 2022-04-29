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100 крафтових виробників України отримають $100 тис. підтримки під час війни. Хто може брати участь

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Квітня 2022, 23:30
Виплати крафтовим виробникам
Фото: Pexels

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