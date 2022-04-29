100 крафтових виробників України отримають $100 тис. підтримки під час війни. Хто може брати участь

Підтримка українського бізнесу та наших громадян не завершується. Програма USAID Конкурентоспроможна економіка України, АТ Укрпошта та ГО TECHBUREAU запускають ініціативу Made in UA Support Project.

В рамках даного проекту 100 українських крафтових виробників (продукти виготовлень маленькими партіями за індивідуальними рецептами — ред.).

Кожен виробник, хто залишається в Україні, отримає одну тисячу доларів.

Подача заявок на участь в проекті стартує 27 квітня на платформі UAmadesupport.com і триватиме до 10 травня.

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Ініціатива проходить за підтримки Національного проекту з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес.

— З початком повномасштабної війни переважна більшість підприємств опинилась у надзвичайно скрутному становищі. Тому ми разом з нашими партнерами вирішили підтримати проєкт Made in UA Support Project.

Він сприятиме розвитку потужної й відкритої української економіки шляхом підтримки малих підприємств, — заступниця керівника Програми USAID Конкурентоспроможна економіка України Олеся Залуська.

Хто може брати участь в проекті

Крафтові виробники фізичних товарів: декор для дому, одяг, меблі, іграшки тощо.

Українські юридичні особи: ФОП 2,3 групи або ТОВ.

Підприємства, виробництво яких розташоване і залишиться в Україні.

Фінансова допомога, яку отримає підприємець, може бути направлена на будь-які задачі для підтримки виробника: маркетинг, покращення презентації товарів, представлених в магазині, логістичні цілі, виробництво та ін.

Також учасники отримають додаткові призи від організаторів та партнерів.

Від Укрпошти — промокоди від 5 до 30 тисяч гривень, які можна буде використати при відправці.

Від Дії.Бізнес — 10 компаній отримають консультації з визначення пріоритетних ринків, а також огляди трендів e-commerce у релевантній ніші обраних ринків.

Українська влада також допомагає евакуюватися бізнесу, який перебуває в зонах бойових дій. Раніше ми розповідали про програму релокації бізнесу.