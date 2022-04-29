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Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму

Христина Величанська 29 Квітня 2022, 15:00

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Підтримка бізнесу для ветеранів

Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму
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Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму
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