Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму

Україна продовжує підтримувати своїх громадян та їхній бізнес. Стартує проект підтримки бізнесу за ініціативою Українського ветеранського фонду.

Адже з початком повномасштабного російського вторгнення військові з бойовим досвідом пішли на фронт. Бізнес багатьох з них або зупинився, або перейшов родичам.

Щоб він і далі працював, держава вирішила підтримати їх фінансово і навіть виділила з бюджету 10 мільйонів гривень.

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Цей спеціальний проект стартує на початку травня, тоді ж презентують спеціальний ресурс, на який ветерани, їхні сім’ї чи працівники зможуть подати документи на фінансову підтримку.

За кошти виділені державою можна буде допомогти близько 500 ветеранам. У фонді також намагаються долучити міжнародних партнерів.

— Це і такий моральний аспект з боку держави, що ми піклуємося про ваші родини, коли ви захищаєте нас всіх, — каже виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Також раніше ми розповідали, як країна підтримує тих, хто хоче розпочати власну справу під час війни.