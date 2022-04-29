Поддержка бизнеса ветеранов: кто сможет получить и сколько выделили на программу

Украина продолжает поддерживать своих граждан и бизнес. Стартует проект поддержки бизнеса по инициативе Украинского ветеранского фонда.

Ведь с началом полномасштабного российского вторжения военные с боевым опытом ушли на фронт. Бизнес многих из них либо остановился, либо перешел родственникам.

Чтобы он и дальше работал, государство решило поддержать их финансово и даже выделило из бюджета 10 миллионов гривен.

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Этот специальный проект стартует в начале мая, тогда же представят специальный ресурс, на который ветераны, их семьи или работники смогут подать документы для получения финансовой поддержки.

За средства, выделенные государством, можно будет помочь около 500 ветеранам. В фонде также пробуют приобщить международных партнеров.

— Это и такой моральный аспект со стороны государства, что мы заботимся о ваших семьях, когда вы защищаете нас всех, — говорит исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

Также мы рассказывали, как страна поддерживает тех, кто хочет начать собственное дело во время войны.