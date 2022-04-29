Lifestyle

Поддержка бизнеса ветеранов: кто сможет получить и сколько выделили на программу

Кристина Величанская 29 апреля 2022, 15:00

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Поддержка бизнеса ветеранов: кто сможет получить и сколько выделили на программу
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