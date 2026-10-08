Помпейская девятина: как правильно обращаться к Деве Марии с особой просьбой

Помпейская девятина, или новенна — это католическая молитва, которую необходимо читать в течение 54 дней к Пресвятой Деве Марии, в которой ты обращаешься с особой просьбой. Молиться нужно в одном намерении и в этот момент быть выносливой и внимательной, обращаться с чистой душой и верой, и пребывать в согласии с волей Божией.
Рассказываем все, что нужно знать о Помпейской девятине и приводим полный текст молитвы.
Помпейская девятина: как молиться и зачем
Помпейская девятина в 54-дневной форме связана с молодой итальянкой Фортунатиной Агрелли, которая была исцелена от болезни, обратившись к Матери Божьей Помпейской. Как рассказал католический деятель Бартоло Лонго, когда Фортунатина просила об исцелении, ей явилась Дева Мария и пообещала исцеление после молитвы трех новенн:
– Ты молилась ко Мне под разными титулами и всегда получала благодать. Теперь, когда ты обращаешься ко Мне как к Царице Святого Розария из Помпеи – титулом, который Мне ближайший, – Я не могу тебе отказать. Отправь три новенны, воздай почести Мне, и ты будешь исцелена.
Чтобы наконец-то выздороветь, девушка должна была молиться три девятины с просьбой и три девятины с благодарностью — 27 дней просьбы и 27 дней благодарности. В течение этого периода необходимо было ежедневно без перерывов зачитывать все части Розария — это 15 тайн (радостные, скорбные и славные).
Молитва совершается с помощью четок для Розария. Молитва, которую читают с помощью четок, является чередованием Отче наш, Радуйся, Мария и других. Эту молитву разрешено читать по частям в течение одного дня.
Как правильно молиться по дням Помпейской девятины
- отметь в календаре день начала, чтобы не сбиться в подсчете дней в дальнейшем;
- ежедневно читай три части Розария – радостные, скорбные и славные тайны;
- Верую, Отче наш, три Радуйся, Мария и прочие начальные молитвы читай однажды – перед первым Розарием;
- в начале каждой из частей Розария коротко и кратко произноси свою просьбу, а потом говори: Приношу этот Розарий во Славу Твою, о Царица Святого Розария!;
- первые 27 дней читай просительную часть и в конце провозглашай отдельно молитву с просьбой (ниже в тексте);
- следующие 27 дней читай благодарственную часть и в конце провозглашай отдельно молитву с благодарностью (ниже в тексте);
- каждую из частей Розария заканчивай трижды: Царица Святого Розария, молись за нас!
Каков порядок чтения молитвы Розария
- перекрестись, поцелуй крест на четках и читай вступительную молитву;
- бери первое ожерелье и читай Отче наш;
- три последующих — трижды Радуйся, Мария, потом Слава.
- после этого называй вид тайн и соответственно первой тайны; на большую четку – читай Отче наш, а на десяти маленьких – Радуйся, Мария;
- в конце тайны произноси Слава и короткие молитвенные возгласы;
- после молитвы за Розарием провозглашай заключительные молитвы.
Тайны, которые нужно проговаривать на четках во время Помпейской девятины
- радостные (Благовещение Пресвятой Деве Марии, Посещение Девой Марией св. Елизаветы, Рождество Иисуса Христа, Жертвование Иисуса в Иерусалимской святыне, Обретение Иисуса в храме);
- скорбные (Молитва в Гефсиманском саду, Бичевание Иисуса Христа, Коронация терновым венком, Крестный путь, Распятие);
- славные (Воскресение Иисуса Христа, Вознесение, Сошествие Святого Духа, Появление Девы Марии, Коронация Девы Марии).
Текст молитвы Помпейской девятины
Первые 27 дней после завершения трех частей Розария читай:
— Вспомни, о всемилостивая Помпейская Дева Святого Розария, что никто никогда не слышал о том, чтобы кто-нибудь из тех, кто к Тебе прибегает и с Розарием Твоей помощи молит, был Тобой оставлен. Не пренебрегай моими словами, о Матерь Предвечного Слова, но через Твой Святой Розарий и благоволение к святыне в Помпеях выслушай мою просьбу. Аминь.
Следующие 27 дней после окончания трех частей Розария читай:
– Что же я могу дать Тебе, о Царица, исполненная любви? Посвящаю Тебе всю свою жизнь, желая, сколько мне станет сил, распространять честь Тебя, о Дева Святого Розария из Помпеев. Ибо, когда я попросил Тебя о помощи, взошла на меня благодать от Бога.
Где бы я ни находился, буду рассказывать о милосердии, которое Ты ко мне проявила; буду распространять честь Святого Розария, давая свидетельство о том, как хорошо Ты поступила со мной, чтобы такие же недостойные как и я грешники с упованием прибегали к Тебе. О, если бы весь мир знал, как Ты добра, как милостива к страждущим, то все сотворенное прибегало бы к Тебе. Аминь.
Ранее мы публиковали утреннюю молитву – попроси Бога о защите и благословении на новый день.
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