Помпейская девятина: как правильно обращаться к Деве Марии с особой просьбой

Помпейская девятина, или новенна — это католическая молитва, которую необходимо читать в течение 54 дней к Пресвятой Деве Марии, в которой ты обращаешься с особой просьбой. Молиться нужно в одном намерении и в этот момент быть выносливой и внимательной, обращаться с чистой душой и верой, и пребывать в согласии с волей Божией.

Рассказываем все, что нужно знать о Помпейской девятине и приводим полный текст молитвы.

Помпейская девятина: как молиться и зачем

Помпейская девятина в 54-дневной форме связана с молодой итальянкой Фортунатиной Агрелли, которая была исцелена от болезни, обратившись к Матери Божьей Помпейской. Как рассказал католический деятель Бартоло Лонго, когда Фортунатина просила об исцелении, ей явилась Дева Мария и пообещала исцеление после молитвы трех новенн:

– Ты молилась ко Мне под разными титулами и всегда получала благодать. Теперь, когда ты обращаешься ко Мне как к Царице Святого Розария из Помпеи – титулом, который Мне ближайший, – Я не могу тебе отказать. Отправь три новенны, воздай почести Мне, и ты будешь исцелена.

Чтобы наконец-то выздороветь, девушка должна была молиться три девятины с просьбой и три девятины с благодарностью — 27 дней просьбы и 27 дней благодарности. В течение этого периода необходимо было ежедневно без перерывов зачитывать все части Розария — это 15 тайн (радостные, скорбные и славные).

Молитва совершается с помощью четок для Розария. Молитва, которую читают с помощью четок, является чередованием Отче наш, Радуйся, Мария и других. Эту молитву разрешено читать по частям в течение одного дня.

Как правильно молиться по дням Помпейской девятины

отметь в календаре день начала, чтобы не сбиться в подсчете дней в дальнейшем;

ежедневно читай три части Розария – радостные, скорбные и славные тайны;

Верую, Отче наш, три Радуйся, Мария и прочие начальные молитвы читай однажды – перед первым Розарием;

в начале каждой из частей Розария коротко и кратко произноси свою просьбу, а потом говори: Приношу этот Розарий во Славу Твою, о Царица Святого Розария!;

первые 27 дней читай просительную часть и в конце провозглашай отдельно молитву с просьбой (ниже в тексте);

следующие 27 дней читай благодарственную часть и в конце провозглашай отдельно молитву с благодарностью (ниже в тексте);

каждую из частей Розария заканчивай трижды: Царица Святого Розария, молись за нас!

Каков порядок чтения молитвы Розария

перекрестись, поцелуй крест на четках и читай вступительную молитву; бери первое ожерелье и читай Отче наш; три последующих — трижды Радуйся, Мария, потом Слава. после этого называй вид тайн и соответственно первой тайны; на большую четку – читай Отче наш, а на десяти маленьких – Радуйся, Мария; в конце тайны произноси Слава и короткие молитвенные возгласы; после молитвы за Розарием провозглашай заключительные молитвы.

Тайны, которые нужно проговаривать на четках во время Помпейской девятины

радостные (Благовещение Пресвятой Деве Марии, Посещение Девой Марией св. Елизаветы, Рождество Иисуса Христа, Жертвование Иисуса в Иерусалимской святыне, Обретение Иисуса в храме);

скорбные (Молитва в Гефсиманском саду, Бичевание Иисуса Христа, Коронация терновым венком, Крестный путь, Распятие);

славные (Воскресение Иисуса Христа, Вознесение, Сошествие Святого Духа, Появление Девы Марии, Коронация Девы Марии).

Текст молитвы Помпейской девятины

Первые 27 дней после завершения трех частей Розария читай:

— Вспомни, о всемилостивая Помпейская Дева Святого Розария, что никто никогда не слышал о том, чтобы кто-нибудь из тех, кто к Тебе прибегает и с Розарием Твоей помощи молит, был Тобой оставлен. Не пренебрегай моими словами, о Матерь Предвечного Слова, но через Твой Святой Розарий и благоволение к святыне в Помпеях выслушай мою просьбу. Аминь.

Следующие 27 дней после окончания трех частей Розария читай:

– Что же я могу дать Тебе, о Царица, исполненная любви? Посвящаю Тебе всю свою жизнь, желая, сколько мне станет сил, распространять честь Тебя, о Дева Святого Розария из Помпеев. Ибо, когда я попросил Тебя о помощи, взошла на меня благодать от Бога. Где бы я ни находился, буду рассказывать о милосердии, которое Ты ко мне проявила; буду распространять честь Святого Розария, давая свидетельство о том, как хорошо Ты поступила со мной, чтобы такие же недостойные как и я грешники с упованием прибегали к Тебе. О, если бы весь мир знал, как Ты добра, как милостива к страждущим, то все сотворенное прибегало бы к Тебе. Аминь.

Ранее мы публиковали утреннюю молитву – попроси Бога о защите и благословении на новый день.

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