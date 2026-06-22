Молитва в день рождения за себя, сына и дочь: как попросить Божьей защиты

Молитва в день рождения — это прежде всего благодарность Богу за саму жизнь, за прожитый год, за все радости, уроки и даже испытания, которые сделали нас сильнее.

Вот три искренние молитвы, которые позволят остановиться среди праздничной суеты, заглянуть внутрь себя, попросить о самом главном: мудрости, здоровье, защите от бед и силе для добрых замыслов.

Молитва в день своего рождения

Господи Боже, Творец моей жизни! Благодарю Тебя за ещё один прожитый год, за Твою милость, любовь и ежедневную поддержку. Прошу Тебя, прости мне все мои прегрешения и ошибки. Благослови мой новый жизненный год. Даруй мне крепкое здоровье, мир в сердце и мудрость в решениях. Защити от зла, бед и отчаяния. Направь мои шаги светлым путём, окружи добрыми людьми и научи искренне любить. Пусть Твоя благодать всегда пребывает со мной. Аминь.

Какую молитву читать в день рождения сына

Небесный Отец, искренне благодарю Тебя за моего сына — Твой бесценный дар и мою гордость. В день его рождения прошу для него Твоего святого благословения. Даруй сыну крепкое здоровье, мужество, силу духа и мудрость. Защити его от опасностей, неверных шагов и злых людей. Пусть его жизненный путь будет мирным, успешным и наполненным Твоим светом. Помоги ему стать честным, счастливым и благородным человеком под Твоим небесным покровом. Аминь.

Молитва в день рождения дочери

Господи Милосердный, благодарю Тебя за мою дорогую дочь, за радость и свет, которые она приносит в этот мир. Умоляю Тебя, оберегай её на всех жизненных дорогах. Пошли ей крепкое здоровье, счастливую женскую судьбу, мир и настоящее счастье. Наполни её сердце Твоей любовью, чистотой и мудростью. Пусть Твои ангелы-хранители всегда укрывают её своими крыльями от бед, печали и разочарований. Благослови её будущее и даруй ей Твою безграничную милость. Аминь.

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