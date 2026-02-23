Молитвы в Великий пост: утренние и вечерние для духовного очищения

Великий пост — это период перед Пасхой. В этом, 2026 году, он начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. В это время христиане молятся и вспоминают тяжелый период жизни Иисуса Христа перед распятием. Кроме того, они ограничивают себя в пище, а также пытаются избегать в своей жизни искушений, которые отдаляют человека от Бога.

Читай подборку утренних и вечерних молитв Великого поста для духовного очищения и подготовки к Пасхе — в материале.

Молитвы во время Великого поста

Молитва за семью

Господи Всемогущий и Милосердный! Смиренно обращаюсь к Тебе с молитвой о своей семье. Благослови нас здоровьем, миром и любовью. Даруй нам достаток в доме, спокойствие в сердцах и радость в душах.

Направь нас на путь правды, оберегай от невзгод и искушений, научи быть терпеливыми, добрыми и мудрыми. Помоги нам преодолевать трудности вместе, поддерживать друг друга в испытаниях и благодарить за каждый день, проведенный в любви и согласии.

Господи, пусть в нашей семье господствует Твоя благодать, пусть наш дом будет местом мира, тепла и веры. Благослови наши труды, дай нам силу и вдохновение для добрых дел. Аминь.

Вечерние молитвы во время Великого поста

Господь Бог, творец всего живого на земле и Царю небесный, прости меня за грехи, совершенные мною за день словом или делом. Даже во сне я, раб (-а) Божий (-я), не теряю веру в Тебя. Верю, что избавишь меня от грехов и очистишь душу мою. Каждый день я надеясь на защиту Твою. Услышь молитву мою, ответь на просьбы мои. Аминь.

Молитвы во время Великого поста

Великий пост является подготовкой к Пасхе. В этот период верующие могут достичь единения с Богом и очистить душу от грехов. Ошибка думать, что во время поста достаточно лишь не употреблять соответствующие запрещенные продукты. Однако без молитвенных обращений и совершения добрых дел, пост — обычная диета.

Не забывай посещать церковь и старайся уделять молитвам больше времени, чем обычно.

Утренние молитвы во время Великого поста

Господи Боже, будь милостив ко мне грешному (-ой). Очисти душу мою от грехов, избавь меня от злых помыслов. Защити меня от врагов и от их злодеяний. Верю я в щедрость и доброту Твою, которую Ты даруешь нам. Слава Тебе, Боже. Аминь.

***

Господь Бог, Владыка дней моих. Дух бездействия, печали, самолюбия не допускай во мне. Дух благоразумия и покорности, любви и терпения подари мне, рабу (-е) Твоему (-ей) (имя). Господи Боже, накажи меня за грехи мои, но не наказывай за них ближнего моего. Аминь!

