Всемирная молитва за Украину: когда все конфессии будут просить Бога о мире

В Офисе президента Украины сообщили Укринформу, что призывают все конфессии Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций присоединиться к Всемирной молитве за Украину. Такую планируют провести в День Независимости Украины, 24 августа 2025 года. Что известно о Всемирной молитве — рассказываем в материале.

Всемирная молитва за Украину: когда состоится

Вера и мужество украинских военных — именно то, на чем сейчас стоит все государство. Во времена, когда черного больше, чем белого, именно вера и молитвы дарят людям надежду на лучшее. Так что в Офисе было решено объединить всех верующих ради благой цели.

Там призвали членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций к совместной молитве за Украину. Ее хотят сделать торжественной, в праздник Независимости.

Эта инициатива получила поддержку президента Украины в рамках мероприятий, проходящих ко Дню Независимости и Национального молитвенного завтрака Украины.

Всех участников ВСЦиРО просят подготовить обращение к международному сообществу и призвать ко Всемирной молитве за Украину. Религиозным лидерам всех конфессий за границей просят прислать официальные письма с такой инициативой.

Помолиться за Украину в праздник можно будет в зависимости от традиций церквей, в субботу или воскресенье, во время богослужений.

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Цель инициативы — объединить церкви и религиозные общины во всем мире для молитвы за Украину: за победу света над тьмой, прекращение российской агрессии и утверждение справедливого мира.

Общая молитва станет сильным духовным актом солидарности с Украиной.

Напомним, что в прошлом году прошел первый Национальный молитвенный завтрак под патронатом президента. Его посетили около 900 гостей из разных стран и конфессий.

Каждая бабушка и дедушка мечтают, чтобы у их детей все было хорошо! И когда мысли не помогают, прибегают к молитвам. Мы делились сильной молитвой за детей и внуков.

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