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Всемирная молитва за Украину: когда все конфессии будут просить Бога о мире

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 июля 2025, 18:15
Всемирная молитва за Украину
Фото Unsplash

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