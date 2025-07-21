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Всесвітня молитва за Україну: коли всі конфесії проситимуть Бога про мир

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Липня 2025, 18:15
Всесвітня молитва за Україну
Фото Unsplash

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