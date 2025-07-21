Всесвітня молитва за Україну: коли всі конфесії проситимуть Бога про мир

В Офісі президента України повідомили Укрінформу, що закликають усі конфесії Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій долучитися до Всесвітньої молитви за Україну. Таку планують провести на День Незалежності України, 24 серпня 2025 року. Що відомо про Всесвітню молитву — розповідаємо в матеріалі.

Всесвітня молитва за Україну: коли відбудеться

Віра і мужність українських військових — саме те, на чому нині стоїть вся держава. У часи, коли чорного більше, ніж білого, саме віра і молитви дарують людям надію на краще. Тож в Офісі було вирішено об’єднати усіх вірян заради благої мети.

Там закликали членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до спільної молитви за Україну. Її хочуть зробити урочистою, у свято Незалежності.

Ця ініціатива отримала підтримку президента України в межах заходів, що відбуватимуться у рамках Дня Незалежності та Національного молитовного сніданку України.

Усіх учасників ВРЦіРО просять підготувати звернення до міжнародної спільноти і закликати до Всесвітньої молитви за Україну. До релігійних лідерів всіх конфесій за кордоном просять надіслати офіційні листи з такою ініціативою.

Помолитися за Україну у велике свято можна буде залежно від традицій церков, у суботу або неділю, під час богослужінь.

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Мета ініціативи — об’єднати церкви і релігійні громади у всьому світі для молитви за Україну: за перемогу світла над темрявою, припинення російської агресії та утвердження справедливого миру.

Спільна молитва стане сильним духовним актом солідарності з Україною.

Нагадаємо, що торік відбувся перший Національний молитовний сніданок під патронатом президента. Його відвідали майже 900 гостей з різних країн та конфесій.

Кожна бабуся та дідусь мріють, аби в їхніх дітей було все добре! І коли думки не допомагають, вдаються до молитов. Ми ділилися сильною молитвою за дітей та онуків.

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