УПЦ МП дали місяць на розірвання всіх стосунків з Росією

Діяльність Російської Православної Церкви на території України є забороненою. Однак УПЦ МП, яка діє у структурі російської церкви, досі працює. 17 липня Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) видала припис, яким зобовʼязала Українську Православну Церкву Московського Патріархату усунути порушення та вийти зі структури.

Часу дали до 18 серпня.

Детальніше про припис на припинення звʼязків з РПЦ розповідаємо далі.

Припис УПЦ МП на припинення звʼязків з РПЦ

Згідно з приписом від ДЕСС, оприлюдненого на офіційному сайті, Київську митрополію Української православної церкви московського патріархату зобовʼязують вийти зі структури РПЦ протягом місяця, тобто до 18 серпня.

Таким чином, настоятель УПЦ МП Онуфрій має надати підтвердження про вихід УПЦ зі структури РПЦ.

Це рішення мають ухвалити найвищі органи церковної влади.

Зокрема, це стосується повного спростування всіх положень РПЦ, а також УПЦ має відкликати всіх священнослужителів синоду російської церкви.

Церква має визнати рішення про анексію єпархій УПЦ і призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ недійсним.

Про це Онуфрій має публічно заявити в усній або письмовій формі.

В іншому випадку суд розгляне припинення діяльності УПЦ МП.

Закон Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій передбачає, що разом зі звітом про усунення порушень УПЦ може подати заперечення щодо встановлених ознак афілійованості з РПЦ. Строк подання звіту може бути продовжений не більше, ніж на 60 днів.

Нагадаємо, що ще минулого року Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє діяльність релігійних організацій, повʼязаних з РФ. Хто ще потрапив до переліку таких, читай у матеріалі.

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