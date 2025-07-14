Що не варто робити на Володимира: традиції та обмеження цього дня

15 липня за новим церковним календарем відзначаємо День святого рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Київської Русі. А тому багатьох цікавить, що не варто робити на Володимира.

У народі це свято називають просто Володимира і вірять, що в цей день сонце світить особливо яскраво.

Князь Володимир, який народився приблизно 960 року, був онуком княгині Ольги. Саме він у 988 році здійснив Хрещення Русі, об’єднавши наш народ під однією вірою.

На свою доброту та милосердя Володимир отримав прізвиська Великий і Красне Сонечко.

Він допомагав бідним, ділився їжею з жебраками та навіть відмовився від смертної кари. За свої заслуги він був зарахований до лику святих як рівноапостольний, тобто рівний апостолам.

Цікаво, що саме 15 липня в Україні ми також відзначаємо два державні свята: День хрещення Русі-України та День української державності.

Крім князя Володимира, цього дня вшановують також:

Мучеників Кирика та його матері Улити;

Мученика Авудима Тенедоського.

За старим календарем 15 липня припадає на 28 липня і відзначається Положення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Що можна і потрібно робити цього дня

У День пам’яті святого Володимира віряни традиційно моляться про міцну віру, мир, захист від ворогів та допомогу у важливих справах.

Особливо часто звертаються до нього за зціленням від хвороб очей, адже, за переказами, сам князь прозрів після хрещення.

Святий Володимир вважається покровителем усіх, хто носить це ім’я.

У народі 15 липня ще називають Улита, на честь мучениці. Вважається, що Улита — покровителька жінок, тому цього дня господиням дозволяється більше відпочивати.

За народними прикметами:

Вранці корисно випити свяченої води натщесерце та окропити нею дім — це захистить житло від зла.

це захистить житло від зла. Це гарний день, щоб прийняти важливе рішення, позбутися шкідливих звичок або поганих думок.

Можна загадувати найсміливіші бажання.

Що не варто робити на Володимира

Цього дня є певні заборони, яких краще дотримуватися:

Не варто кардинально змінювати життя чи приймати серйозні рішення — це може призвести до невдачі.

Не рекомендується починати ремонт.

Небажано робити великі покупки – вважається, що куплене довго не прослужить.

З давніх часів вірили, що 15 липня особливо активна нечиста сила, тому всю роботу намагалися відкласти.

Не варто працювати на городі, прибирати вдома, вживати алкоголь.

Не беріть до рук гострі предмети.

І, звісно, Церква нагадує, що цього дня, як і завжди, не можна сваритися, пліткувати, заздрити, бажати зла, скупитися, сумувати та відмовляти в допомозі тим, хто її просить.

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