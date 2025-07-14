Что не стоит делать на Владимира: традиции и ограничения в этот день

15 июля по новому церковному календарю отмечаем День святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Киевской Руси. Поэтому многих интересует, что не стоит делать на Владимира.

В народе этот праздник называют просто Владимира и верят, что в этот день солнце светит особенно ярко.

Князь Владимир, родившийся примерно в 960 году, был внуком княгини Ольги. Именно он в 988 году совершил Крещение Руси, объединив наш народ под одной верой.

На свою доброту и милосердие Владимир получил прозвище Виликий и Красное Солнышко.

Он помогал бедным, делился едой с нищими и даже отказался от смертной казни. За свои заслуги он был причислен к лику святых как равноапостольный, то есть равный апостолам.

Интересно, что именно 15 июля в Украине мы также отмечаем два государственных праздника: День крещения Руси-Украины и День украинской государственности.

Кроме князя Владимира, в этот день чтят также:

Мучеников Кирика и его матери;

Мученика Авудима Тенедоского.

По старому календарю 15 июля приходится на 28 июля и отмечается Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Что можно и нужно делать в этот день

В День памяти святого Владимира верующие традиционно молятся о крепкой вере, мире, защите от врагов и помощи в важных делах.

Особенно часто обращаются к нему за исцелением от глазных болезней, ведь, по преданию, сам князь прозрел после крещения.

Святой Владимир считается покровителем всех, кто носит это имя.

В народе 15 июля еще называют Улита, в честь мученицы. Считается, что Улита — покровительница женщин, поэтому в этот день хозяйкам разрешается больше отдыхать.

По народным приметам:

Утром полезно выпить святой воды натощак и окропить дом — это защитит жилье от зла.

Это хороший день, чтобы принять важное решение, избавиться от вредных привычек или плохих мыслей.

Можно загадывать самые смелые желания.

Что не стоит делать на Владимира

В этот день есть определенные запреты, которые лучше соблюдать:

Не стоит кардинально менять жизнь или принимать серьезные решения — это может привести к неудаче.

Не рекомендуется начинать ремонт.

Нежелательно делать большие покупки — считается, что купленное долго не прослужит.

С давних времен верили, что 15 июля особенно активна нечистая сила, поэтому всю работу пытались отложить.

Не стоит работать на огороде, убирать дома, употреблять алкоголь.

Не берите в руки острые предметы.

И, конечно, Церковь напоминает, что в этот день, как всегда, нельзя ссориться, сплетничать, завидовать, желать зла, жадничать, скучать и отказывать в помощи просящим ее.

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