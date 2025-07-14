Что не стоит делать на Владимира: традиции и ограничения в этот день

Фото Pexels 15 июля по новому церковному календарю отмечаем День святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Киевской Руси. Поэтому многих интересует, что не стоит делать на Владимира. В народе этот праздник называют просто Владимира и верят, что в этот день солнце светит особенно ярко. Князь Владимир, родившийся примерно в 960 году, был внуком княгини Ольги. Именно он в 988 году совершил Крещение Руси, объединив наш народ под одной верой. На свою доброту и милосердие Владимир получил прозвище Виликий и Красное Солнышко. Он помогал бедным, делился едой с нищими и даже отказался от смертной казни. За свои заслуги он был причислен к лику святых как равноапостольный, то есть равный апостолам. Интересно, что именно 15 июля в Украине мы также отмечаем два государственных праздника: День крещения Руси-Украины и День украинской государственности.Кроме князя Владимира, в этот день чтят также: Мучеников Кирика и его матери; Мученика Авудима Тенедоского. По старому календарю 15 июля приходится на 28 июля и отмечается Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Читать по теме Когда день ангела Владимира — даты по церковному календарю и интересные факты об имени Поздравь знакомого Владимира с именинами — читай даты, значение имени и поздравления с праздником. Что можно и нужно делать в этот день В День памяти святого Владимира верующие традиционно молятся о крепкой вере, мире, защите от врагов и помощи в важных делах. Особенно часто обращаются к нему за исцелением от глазных болезней, ведь, по преданию, сам князь прозрел после крещения. Святой Владимир считается покровителем всех, кто носит это имя. В народе 15 июля еще называют Улита, в честь мученицы. Считается, что Улита — покровительница женщин, поэтому в этот день хозяйкам разрешается больше отдыхать. По народным приметам: Утром полезно выпить святой воды натощак и окропить дом — это защитит жилье от зла. Это хороший день, чтобы принять важное решение, избавиться от вредных привычек или плохих мыслей. Можно загадывать самые смелые желания. Читать по теме Можно ли перекрестить ребенка: что говорит церковь о повторном крещении Читай, в каких случаях возможно повторное крещение ребёнка и какие условия для этого необходимы – в материале Что не стоит делать на Владимира В этот день есть определенные запреты, которые лучше соблюдать: Не стоит кардинально менять жизнь или принимать серьезные решения — это может привести к неудаче. Не рекомендуется начинать ремонт. Нежелательно делать большие покупки — считается, что купленное долго не прослужит. С давних времен верили, что 15 июля особенно активна нечистая сила, поэтому всю работу пытались отложить. Не стоит работать на огороде, убирать дома, употреблять алкоголь. Не берите в руки острые предметы. И, конечно, Церковь напоминает, что в этот день, как всегда, нельзя ссориться, сплетничать, завидовать, желать зла, жадничать, скучать и отказывать в помощи просящим ее. Также читай, какие другие церковные праздники отмечаем в июле 2025 года. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украинская церковь, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter