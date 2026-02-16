Что можно есть в Великий пост 2026: питательный и вкусный рацион

С 23 февраля для православных верующих начинается Великий пост, который продлится до 11 апреля. В этот период следует изменить свой рацион в пользу постных продуктов.

Полный список того, что можно есть во время поста, мы уже подготовили для тебя в материале.

Что можно есть в Великий пост 2026

Во время Великого поста можно употреблять продукты растительного происхождения. Так что о яйцах, молочных продуктах, мясе в это время можно забыть. Что касается рыбы, то в отдельные дни она разрешена.

Питательные блюда можно приготовить из овощей, грибов и круп. Также можно есть соленья, например, квашеную капусту, соленые и маринованные огурцы. Овощи можно тушить, жарить без растительного масла, варить, запекать. Фрукты можно есть сырыми или делать из них десерты. Также можно есть сухофрукты, пить компоты.

Эти продукты снабдят тебя необходимым количеством клетчатки и углеводами. Дополнительные углеводы можно получить из каши, макарон, хлеба, хлебцев и лаваша — они тоже разрешены во время поста.

Весь алкоголь и курение в пост — запрещены. Вино можно пить по праздникам во время поста.

Вместо белковых продуктов животного происхождения используй растительные альтернативы. Больше всего белка в бобовых: фасоли, нуте, чечевице. Среди круп можно отдать предпочтение кус-кусу, машу, булгуру, киноа.

Не забывай о грибах — сушеных, свежих, запеченных или жареных без масла. Вспомни об орехах, семенах и меде. В пост также не ограничиваются специи и травы. Можно употреблять в пищу продукты из сои: соевый хлеб, соевое мясо, масло и какао.

На десерт можно выбрать что-то из этого перечня: халва, зефир, мед, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи, постный шоколад и мармелад, песни конфеты, пастила и варенье — это не только вкусно и полезно, но и позволено во время поста.

В субботу и воскресенье, а также по праздникам, совпадающим по времени с Великим постом, разрешено употреблять растительные масла, вино и есть дважды в день.

Как питаться во время поста: нюансы еды

Изначально существуют определенные правила, которые следует соблюдать верующим во время поста.

Запрещается употреблять во время поста такие продукты: любое мясо, паштеты, колбасы, сосиски и другие полуфабрикаты, молоко, сыр твердый и кисломолочный, кефир, йогурт, сметана, масло, сливки, мороженое, все виды яиц и блюда с ними, рыба (кроме Лазаревой субботы), животные жиры, майонез, белый хлеб.

Так, голодовку следует практиковать дважды в пост — в Чистый понедельник, первый день поста, и Великую пятницу, последнюю пятницу перед Пасхой.

В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром. Рыбу верующим можно есть дважды — в праздник Благовещения и в Вербное воскресение.

Для остальных дней существует определенный график питания.

Будни:

В понедельник, среду и пятницу следует придерживаться сухоедения. То есть употреблять воду, хлеб, фрукты, овощи и компоты, можно есть квашеные овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед. Нельзя варить еду, использовать для приготовления растительного масла и пить вино. В дни сухоедения есть можно только вечером.

Во вторник и четверг следует готовить горячую еду, но не добавлять туда никаких масел. Можно варить каши, бобовые, дополнять рацион овощами и фруктами.

Выходные дни:

В субботу и воскресенье разрешено добавлять в блюда растительные масла.

Помни, что людям старшего возраста, детям, беременным женщинам и людям с болезнями пост можно ослаблять.

