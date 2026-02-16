Що можна їсти у Великий піст 2026: поживний і смачний раціон

3 23 лютого для православних вірян розпочинається Великий піст, який триватиме до 11 квітня. У цей період слід змінити свій раціон на користь пісних продуктів.

Повний список того, що можна їсти під час посту, ми підготували для тебе у матеріалі.

Що можна їсти у Великий піст 2026

Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. Тож про яйця, молочні продукти, м’ясо в цей час можна забути. Що стосується риби, то в окремі дні вона дозволена.

Поживні страви можна приготувати з овочів, грибів та круп. Також можна їсти соління, наприклад, квашену капусту, солоні та мариновані огірки. Овочі можна тушкувати, смажити без олії, варити, запікати. Фрукти можна їсти сирими чи робити з них десерти. Також можна їсти сухофрукти, пити компоти.

Ці продукти забезпечать тебе необхідною кількістю клітковини та вуглеводами. Додаткові вуглеводи можна отримати з каші, макаронів, хліба, хлібців та лавашу, — вони теж дозволені під час посту.

Замість білкових продуктів тваринного походження використовуй рослинні альтернативи. Найбільше білка в бобових: квасолі, нуті, сочевиці. Серед круп можна віддати перевагу кус-кусу, машу, булгуру, кіноа.

Весь алкоголь та куріння у піст — заборонені. Вино можна пити у свята під час посту.

Не забувай про гриби — сушені, свіжі, запечені чи смажені без олії. Згадай про горіхи, насіння і мед. У піст також не обмежуються спеції і трави. Можна споживати продукти з сої: соєвий хліб, соєве м’ясо, масло та какао.

На десерт можна вибрати щось із цього переліку: халва, зефір, мед, фрукти й овочі, сухофрукти та горіхи, пісний шоколад та мармелад, пісні цукерки, пастила та варення — це не тільки смачно й корисно, а ще й дозволено під час посту.

У суботу та неділю, а також у свята, що збігаються за часом з Великим постом, дозволено вживати олію, вино та їсти двічі на день.

Як харчуватися під час посту: нюанси вживання їжі

Споконвічно існують певні правила, яких слід дотримуватися вірянам під час посту.

Заборонено вживати під час посту такі продукти: будь-яке м’ясо, паштети, ковбаси, сосиски та інші напівфабрикати, молоко, сир твердий та кисломолочний, кефір, йогурт, сметана, масло, вершки, морозиво, всі види яєць та страви з ними, риба (крім Благовіщення, Вербної неділі), ікра (крім Лазаревої суботи), тваринні жири, майонез, білий хліб.

Так, голодування слід практикувати двічі за піст — у Чистий понеділок, перший день посту, та Велику п’ятницю, останню п’ятницю перед Великоднем.

У першу ж п’ятницю Великого посту можна їсти лише варену пшеницю, підсолоджену медом або цукром. Рибу вірянам можна їсти двічі під час посту — у свято Благовіщення та у Вербну неділю.

Для решти днів існує певний графік харчування.

Будні:

У понеділок, середу й п’ятницю варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто, вживати воду, хліб, фрукти, овочі й компоти, можна їсти квашені овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи та мед. Не можна варити їжу, використовувати для приготування олію та пити вино. У дні сухоїдіння їсти можна лише ввечері.

У вівторок та четвер слід готувати гарячу їжу, однак не додавати туди жодних олій. Можна варити каші, бобові, доповнювати раціон овочами.

Вихідні:

У суботу та неділю дозволено додавати у страви олію.

Пам’ятай, що людям старшого віку, дітям, вагітним жінкам та людям з хворобами піст можна послаблювати.

Раніше ми розповідали про головні поради покаяння та думок під час посту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!