Як правильно тримати піст: головні правила та поради в час оновлення та покаяння душі християнина

Цьогорічний Великий піст для християн розпочався 23 лютого, а закінчиться 11 квітня. У цей час віряни моляться, відмовляються від м’ясної та молочної їжі, а також від розваг, веселощів та святкувань.
Великий піст — період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Це шанс додати зусиль, щоб поглибити або налагодити свої стосунки із Богом та людьми.
Читай, з чого почати, як постувати за церковними канонами та яких правил дотримуватися, щоб тримати піст — у матеріалі.
Як правильно тримати піст
На своїй сторінці у Facebook Митрополит Київський і всієї України Епіфаній дав поради, які дозволять поступовими кроками вдосконалюватись у постуванні.
Правила постування не змінюються з давніх-давен. Ось як ці правила описані у витягу з Благовісника Верховного Архиєпископа УГКЦ ще 1966 року Божого.
- У перший день посту та у Страсну П’ятницю діє суворий піст. Слід стримуватись від вживання продуктів і страв, які містять м’ясо, мають молочну основу, а також яєць.
- В інші тижні посту в понеділки, середи та п’ятниці слід стриматись від продуктів і страв, що містять м’ясо; подібно, як і у страсну суботу.
- У вівторок, четвер, суботу та неділю дозволено усі види продуктів та страв.
- Заохочується (не має чіткого зобов’язання), щоб у перший і останній тижні посту взагалі (у всі дні, окрім неділі) утримуватись від продуктів та страв, які містять м’ясо, а у середу та п’ятницю – також страв з молокопродуктів.
- Тримати піст зобов’язані вірні греко-католицької Церкви віком від 14 років і до дня 60-річчя.
- У пісні дні утримуємося від участі в гучних забавах, танцях та подібних заходах.
Звільняються від будь-якого посту особи:
- хворі;
- ті, кому потрібне повноцінне харчування;
- особи після операції;
- матері в часі вагітності, родів та аж до закінчення годування грудьми;
- подорожні;
- ті, які важко працюють;
- ті, які харчуються в громадських їдальнях чи в гостях і не мають змоги вибору їжі;
- учні та студенти в період підготовки та здачі екзаменів чи сесії (коли організм потребує повноцінного харчування.
Проте, звільнення від посту не означає, що така людина може зовсім не постувати. Як варіант, обмеження себе у веселощах, інтернеті та телебаченні, менше проводити часу у соціальних мережах.
Великий піст — це підготовка християн до найголовнішого свята — Пасхи, Воскресіння Христового.
Якщо ти вірянин і щиро віриш в Бога, то під час Великого посту треба додати зусиль для того, щоб прийти на сповідь та причаститися. Не відкладай це на останній тиждень. Якщо давно не сповідався (-лася) — краще прийти у суботу, а не в неділю, коли менше людей та у священника є можливість приділити тобі більше уваги.
