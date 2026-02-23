Як правильно тримати піст: головні правила та поради в час оновлення та покаяння душі християнина

Цьогорічний Великий піст для християн розпочався 23 лютого, а закінчиться 11 квітня. У цей час віряни моляться, відмовляються від м’ясної та молочної їжі, а також від розваг, веселощів та святкувань.

Великий піст — період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Це шанс додати зусиль, щоб поглибити або налагодити свої стосунки із Богом та людьми.

Читай, з чого почати, як постувати за церковними канонами та яких правил дотримуватися, щоб тримати піст — у матеріалі.

Як правильно тримати піст

На своїй сторінці у Facebook Митрополит Київський і всієї України Епіфаній дав поради, які дозволять поступовими кроками вдосконалюватись у постуванні.

Правила постування не змінюються з давніх-давен. Ось як ці правила описані у витягу з Благовісника Верховного Архиєпископа УГКЦ ще 1966 року Божого.

У перший день посту та у Страсну П’ятницю діє суворий піст. Слід стримуватись від вживання продуктів і страв, які містять м’ясо, мають молочну основу, а також яєць. В інші тижні посту в понеділки, середи та п’ятниці слід стриматись від продуктів і страв, що містять м’ясо; подібно, як і у страсну суботу. У вівторок, четвер, суботу та неділю дозволено усі види продуктів та страв. Заохочується (не має чіткого зобов’язання), щоб у перший і останній тижні посту взагалі (у всі дні, окрім неділі) утримуватись від продуктів та страв, які містять м’ясо, а у середу та п’ятницю – також страв з молокопродуктів. Тримати піст зобов’язані вірні греко-католицької Церкви віком від 14 років і до дня 60-річчя. У пісні дні утримуємося від участі в гучних забавах, танцях та подібних заходах.

Читати на тему Молитви у Великий піст: ранкові та вечірні для духовного очищення Читай добірку ранкових і вечірніх молитов Великого посту для духовного очищення та підготовки до Великодня – у матеріалі

Звільняються від будь-якого посту особи:

хворі;

ті, кому потрібне повноцінне харчування;

особи після операції;

матері в часі вагітності, родів та аж до закінчення годування грудьми;

подорожні;

ті, які важко працюють;

ті, які харчуються в громадських їдальнях чи в гостях і не мають змоги вибору їжі;

учні та студенти в період підготовки та здачі екзаменів чи сесії (коли організм потребує повноцінного харчування.

Проте, звільнення від посту не означає, що така людина може зовсім не постувати. Як варіант, обмеження себе у веселощах, інтернеті та телебаченні, менше проводити часу у соціальних мережах.

Великий піст — це підготовка християн до найголовнішого свята — Пасхи, Воскресіння Христового.

Якщо ти вірянин і щиро віриш в Бога, то під час Великого посту треба додати зусиль для того, щоб прийти на сповідь та причаститися. Не відкладай це на останній тиждень. Якщо давно не сповідався (-лася) — краще прийти у суботу, а не в неділю, коли менше людей та у священника є можливість приділити тобі більше уваги.

А підказку як харчуватись під час Великого посту читай в іншому нашому матеріалі: Пісне меню 2026 — смачні, поживні та прості рецепти страв на кожен день.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!