Пісне меню 2026: смачні, поживні та прості рецепти страв на кожен день — добірка

Харчування має бути не тільки поживним, а й смачним. Тоді Великий піст пройде спокійно і в задоволення. Під час посту не можна їсти багато продуктів, але як зробити раціон корисним? У матеріалі ми розповімо про рецепти пісних страв, які ти можеш приготувати.

Великий піст: рецепти пісних страв 2026

Під час Великого посту не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. В певні дні можна приготувати рибу, скуштувати трохи вина. Пісне меню найчастіше складається з такої їжі:

Овочі та фрукти.

Крупи.

Гриби.

Макарони та бобові.

Житній хліб.

Соєві продукти.

Мед, козинаки, халва, гіркий шоколад, варення.

В останні роки дотримуватися посту стає значно простіше, адже різноманіття соєвих продуктів зростає. До того ж деякі виробники турбуються про бажання споживачів та випускають пісні версії продуктів.

Сьогодні ми поділимось рецептами, якими ти зможеш насолодитися. Вони легко готуються, поживні та швидкі.

Пісні страви: що приготувати під час Великого посту

Ми поділимося простими, а головне корисними стравами для твого здорового раціону. Тут ти знайдеш такі рецепти пісних страв:

Картопляні кульки з грибами.

Овочевий суп з цвітної капусти.

Пісний борщ з квасолею.

Плов із сухофруктами.

Фарширована щука.

Пісний банановий пиріг.

Пісна закуска — картопляні кульки з грибами

Картопляні кульки ти можеш приготувати не лише з грибною начинкою, а й з овочевою. Їх можна їсти як гарнір, закуску або повноцінну страву. Зваж на те, що для смаження кульок потрібна олія, яку можна споживати в певні дні посту.

Знадобиться

Картопля — 10 шт.

Борошно — 1 склянка

Олія — 0,5 склянки

Панірувальні сухарі — 0,5 склянки

Гриби — 100 г

Цибуля — 1 шт.

Спеції — на смак

Приготування

Помий, почисть і натри сиру картоплю на дрібній тертці. У картопляну масу додай борошно, сіль і спеції. Добре розмішай та сформуй кульки. Для грибної начинки помий, почисть та відвари гриби. Дрібно наріж та обсмаж разом з цибулею. Додай начинку в картопляні кульки. Запаніруй їх у борошні з сухарями. Обсмаж хвилину на пательні. Картопляні кульки запікай у духовці за температури 180°C близько години. Готово!

Пісний овочевий суп з цвітної капусти

Суп — ідеальна пісна страва, адже готується з самих овочів. Спробуй зварити вегетаріанський суп з цвітною капустою.

Знадобиться

Цвітна капуста — 1 шт.

Картопля — 4 шт.

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1-2 шт.

Консервована кукурудза або горошок — 1 банка

Спеції — на смак

Приготування

Помий, почисть та наріж картоплю кубиками. Налий 3 л води в каструлю. Після кипіння додай картоплю. Почисть та наріж цибулю, моркву і цвітну капусту, обсмаж за бажанням. Додай овочі в суп, а в самому кінці — консервовану кукурудзу чи горошок. Додай спеції на смак. Вари ще 15 хвилин. Готово!

Пісний борщ з квасолею — покроковий рецепт

Борщ неодмінно стане твоєю візитівкою серед пісного столу. Замість м’яса для нього знадобиться квасоля. Він буде поживним і смачним.

Знадобиться

Квасоля біла — 0,5 склянки

Буряк — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Картопля — 3 шт.

Капуста — чверть

Томатна паста або перетертий помідор — 2 ст. л

Олія — 6 ст. л

Спеції — на смак

Приготування

Квасолю добре промий та замочи на ніч. Зранку звари її 30-40 хвилин у тій самій воді. Цибулю та моркву почисть, дрібно наріж. Картоплю почисть та наріж кубиками. Нашинкуй капусту соломкою. В каструлю додай нарізані овочі. Вари ще 15 хвилин. Буряк натри на тертці та обсмаж у томатній пасті. Додай буряк у каструлю. Вари борщ ще 15 хвилин. Подавай пісний борщ із зеленню та часником. Готово!

Пісний плов з булгуром та сухофруктами

Пісний плов готується без м’яса, але виходить дуже смачним. Замість рису використай булгур, він незвичайно поєднується з чорносливом та курагою. Спробуй приготувати пісний плов за нашим рецептом.

Знадобиться

Булгур — 250 г

Морква — 1 шт.

Цибуля — 2 шт.

Часник — голівка

Суміш сухофруктів (родзинки, курага, чорнослив) — 200 г

Спеції — зіра, куркума, барбарис, сіль

Олія — 100 мл

Приготування

Сухофрукти залий окропом на кілька хвилин. Потім витри їх паперовим рушником. Почисть та наріж моркву і цибулю. Обсмаж до золотавого кольору. Додай сухофрукти. Смаж ще 3-5 хвилин. А потім додай у пательню 300 мл води. Додай у пательню спеції до свого смаку. В центрі помісти почищену голівку часнику. Готуй 15 хвилин на повільному вогні, а потім прибери часник. Промий булгур та виклади його на овочі та сухофрукти. Додай 300 мл гарячої води, доводь до кипіння. Розмішай плов і готуй ще 20-30 хвилин на повільному вогні. Готово!

Пісні страви з риби: фарширована щука

Під час посту рибу можна їсти лише в деякі дні, тому зроби його святом і приготуй фаршировану щуку. Це доволі просто. Спробуй приготувати щуку за нашим рецептом.

Знадобиться

Щука — 1 шт. (600 г)

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Олія — 75 мл

Батон — 2 шматочки

Спеції — на смак

Приготування

Почисть рибу і прибери нутрощі, зніми шкірку та м’ясо з хребта. Моркву та цибулю почисть і наріж. Обсмаж на пательні. Замочи два шматочки хліба в теплій воді, а коли хліб розм’якне, відіжми його. Рибне м’ясо перетри в м’ясорубці двічі. Другого разу перетри овочі та хліб. У фарш додай спеції до свого смаку. Начиняй рибину фаршем від хвоста. Заший рибину з нижньої сторони. Рибу полий олією та виклади на деко. В інше деко вилий склянку води і постав під низ. Запікай фаршировану щуку годину за температури 180°C. Готово!

Десерти на Великий піст: банановий пиріг

У пісному меню мають бути й солодкі страви. Приготувати їх без яєць і молока цілком можливо. Сьогодні ми поділимось рецептом пісного бананового пирога. Він точно сподобається діткам і дорослим. Спробуй його приготувати.

Знадобиться

Кукурудзяне борошно — 1 склянка

Пшеничне борошно — 1 склянка

Сода — 0,5 ч. л

Сіль — дрібка

Ванільний цукор — на смак

Цукор — 0,5 склянки

Банани — 2 шт.

Фруктовий сік — 1 склянка

Приготування

Розігрій духовку до 200°C. Банани почисть і перетри в пюре виделкою або блендером. До бананів додай соду, сіль, ванільний і звичайний цукор, кукурудзяне і пшеничне борошно. Ретельно перемішай. Додай олію та сік. Тісто залиш на півгодини, щоб кукурудзяне борошно набухло. Форму змаж олією та присип борошном. Вилий тісто. Випікай 30 хвилин за 200°C. Готово.

