Пісне меню 2026: смачні, поживні та прості рецепти страв на кожен день — добірка

Харчування має бути не тільки поживним, а й смачним. Тоді Великий піст пройде спокійно і в задоволення. Під час посту не можна їсти багато продуктів, але як зробити раціон корисним? У матеріалі ми розповімо про рецепти пісних страв, які ти можеш приготувати.
Великий піст: рецепти пісних страв 2026
Під час Великого посту не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. В певні дні можна приготувати рибу, скуштувати трохи вина. Пісне меню найчастіше складається з такої їжі:
- Овочі та фрукти.
- Крупи.
- Гриби.
- Макарони та бобові.
- Житній хліб.
- Соєві продукти.
- Мед, козинаки, халва, гіркий шоколад, варення.
В останні роки дотримуватися посту стає значно простіше, адже різноманіття соєвих продуктів зростає. До того ж деякі виробники турбуються про бажання споживачів та випускають пісні версії продуктів.
Сьогодні ми поділимось рецептами, якими ти зможеш насолодитися. Вони легко готуються, поживні та швидкі.
Пісні страви: що приготувати під час Великого посту
Ми поділимося простими, а головне корисними стравами для твого здорового раціону. Тут ти знайдеш такі рецепти пісних страв:
- Картопляні кульки з грибами.
- Овочевий суп з цвітної капусти.
- Пісний борщ з квасолею.
- Плов із сухофруктами.
- Фарширована щука.
- Пісний банановий пиріг.
Пісна закуска — картопляні кульки з грибами
Картопляні кульки ти можеш приготувати не лише з грибною начинкою, а й з овочевою. Їх можна їсти як гарнір, закуску або повноцінну страву. Зваж на те, що для смаження кульок потрібна олія, яку можна споживати в певні дні посту.
Знадобиться
- Картопля — 10 шт.
- Борошно — 1 склянка
- Олія — 0,5 склянки
- Панірувальні сухарі — 0,5 склянки
- Гриби — 100 г
- Цибуля — 1 шт.
- Спеції — на смак
Приготування
- Помий, почисть і натри сиру картоплю на дрібній тертці. У картопляну масу додай борошно, сіль і спеції. Добре розмішай та сформуй кульки.
- Для грибної начинки помий, почисть та відвари гриби. Дрібно наріж та обсмаж разом з цибулею.
- Додай начинку в картопляні кульки. Запаніруй їх у борошні з сухарями. Обсмаж хвилину на пательні. Картопляні кульки запікай у духовці за температури 180°C близько години. Готово!
Пісний овочевий суп з цвітної капусти
Суп — ідеальна пісна страва, адже готується з самих овочів. Спробуй зварити вегетаріанський суп з цвітною капустою.
Знадобиться
- Цвітна капуста — 1 шт.
- Картопля — 4 шт.
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 1-2 шт.
- Консервована кукурудза або горошок — 1 банка
- Спеції — на смак
Приготування
- Помий, почисть та наріж картоплю кубиками.
- Налий 3 л води в каструлю. Після кипіння додай картоплю.
- Почисть та наріж цибулю, моркву і цвітну капусту, обсмаж за бажанням.
- Додай овочі в суп, а в самому кінці — консервовану кукурудзу чи горошок. Додай спеції на смак.
- Вари ще 15 хвилин. Готово!
Пісний борщ з квасолею — покроковий рецепт
Борщ неодмінно стане твоєю візитівкою серед пісного столу. Замість м’яса для нього знадобиться квасоля. Він буде поживним і смачним.
Знадобиться
- Квасоля біла — 0,5 склянки
- Буряк — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Картопля — 3 шт.
- Капуста — чверть
- Томатна паста або перетертий помідор — 2 ст. л
- Олія — 6 ст. л
- Спеції — на смак
Приготування
- Квасолю добре промий та замочи на ніч. Зранку звари її 30-40 хвилин у тій самій воді.
- Цибулю та моркву почисть, дрібно наріж. Картоплю почисть та наріж кубиками. Нашинкуй капусту соломкою.
- В каструлю додай нарізані овочі. Вари ще 15 хвилин.
- Буряк натри на тертці та обсмаж у томатній пасті. Додай буряк у каструлю.
- Вари борщ ще 15 хвилин. Подавай пісний борщ із зеленню та часником. Готово!
Пісний плов з булгуром та сухофруктами
Пісний плов готується без м’яса, але виходить дуже смачним. Замість рису використай булгур, він незвичайно поєднується з чорносливом та курагою. Спробуй приготувати пісний плов за нашим рецептом.
Знадобиться
- Булгур — 250 г
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Часник — голівка
- Суміш сухофруктів (родзинки, курага, чорнослив) — 200 г
- Спеції — зіра, куркума, барбарис, сіль
- Олія — 100 мл
Приготування
- Сухофрукти залий окропом на кілька хвилин. Потім витри їх паперовим рушником.
- Почисть та наріж моркву і цибулю. Обсмаж до золотавого кольору. Додай сухофрукти. Смаж ще 3-5 хвилин. А потім додай у пательню 300 мл води.
- Додай у пательню спеції до свого смаку. В центрі помісти почищену голівку часнику. Готуй 15 хвилин на повільному вогні, а потім прибери часник.
- Промий булгур та виклади його на овочі та сухофрукти. Додай 300 мл гарячої води, доводь до кипіння.
- Розмішай плов і готуй ще 20-30 хвилин на повільному вогні. Готово!
Пісні страви з риби: фарширована щука
Під час посту рибу можна їсти лише в деякі дні, тому зроби його святом і приготуй фаршировану щуку. Це доволі просто. Спробуй приготувати щуку за нашим рецептом.
Знадобиться
- Щука — 1 шт. (600 г)
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Олія — 75 мл
- Батон — 2 шматочки
- Спеції — на смак
Приготування
- Почисть рибу і прибери нутрощі, зніми шкірку та м’ясо з хребта.
- Моркву та цибулю почисть і наріж. Обсмаж на пательні. Замочи два шматочки хліба в теплій воді, а коли хліб розм’якне, відіжми його.
- Рибне м’ясо перетри в м’ясорубці двічі. Другого разу перетри овочі та хліб. У фарш додай спеції до свого смаку.
- Начиняй рибину фаршем від хвоста. Заший рибину з нижньої сторони. Рибу полий олією та виклади на деко. В інше деко вилий склянку води і постав під низ.
- Запікай фаршировану щуку годину за температури 180°C. Готово!
Десерти на Великий піст: банановий пиріг
У пісному меню мають бути й солодкі страви. Приготувати їх без яєць і молока цілком можливо. Сьогодні ми поділимось рецептом пісного бананового пирога. Він точно сподобається діткам і дорослим. Спробуй його приготувати.
Знадобиться
- Кукурудзяне борошно — 1 склянка
- Пшеничне борошно — 1 склянка
- Сода — 0,5 ч. л
- Сіль — дрібка
- Ванільний цукор — на смак
- Цукор — 0,5 склянки
- Банани — 2 шт.
- Фруктовий сік — 1 склянка
Приготування
- Розігрій духовку до 200°C.
- Банани почисть і перетри в пюре виделкою або блендером. До бананів додай соду, сіль, ванільний і звичайний цукор, кукурудзяне і пшеничне борошно.
- Ретельно перемішай. Додай олію та сік.
- Тісто залиш на півгодини, щоб кукурудзяне борошно набухло.
- Форму змаж олією та присип борошном. Вилий тісто. Випікай 30 хвилин за 200°C. Готово.
Раніше ми розповідали, що можна їсти у піст.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!