Постное меню 2026: вкусные, питательные и простые рецепты блюд на каждый день — подборка

Питание должно быть не только полезным, но и вкусным. Тогда Великий пост пройдет спокойно и в удовольствие. Во время поста нельзя есть много продуктов, но как сделать рацион питательным? В материале мы расскажем про рецепты постных блюд, которые ты можешь приготовить.

Великий пост: рецепты постных блюд 2026

Во время Великого поста нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. В определенные дни можно приготовить рыбу, выпить немного вина. Постное меню чаще всего состоит из таких продуктов:

Овощи и фрукты.

Крупы.

Грибы.

Макароны и бобовые.

Ржаной хлеб.

Соевые продукты.

Мед, козинаки, халва, горький шоколад, варенье.

В последнее время соблюдать пост становится значительно проще, ведь разнообразие соевых продуктов растет. К тому же, некоторые производители заботятся о желаниях потребителей и выпускают постные версии продуктов.

Сегодня мы поделимся рецептами, которыми ты сможешь насладиться. Они легко готовятся, питательные и быстрые.

Постные блюда: что приготовить во время Великого поста

Мы поделимся простыми, а главное полезными идеями для твоего здорового рациона. Здесь ты найдешь такие рецепты постных блюд:

Картофельные шарики с грибами.

Овощной суп из цветной капусты.

Постный борщ с фасолью.

Плов с сухофруктами.

Фаршированная щука.

Постный банановый пирог.

Постная закуска — картофельные шарики с грибами

Картофельные шарики ты можешь приготовить не только с грибной начинкой, но и с овощной. Их можно есть как гарнир, закуску или полноценное блюдо. Учти, что для жарки шариков нужно масло, которое можно потреблять в определенные дни поста.

Понадобится

Картофель — 10 шт.

Мука — 1 стакан

Масло — 0,5 стакана

Панировочные сухари — 0,5 стакана

Грибы — 100 г

Лук — 1 шт.

Специи — по вкусу

Приготовление

Помой, почисти и натри сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавь муку, соль и специи. Хорошо размешай и сформируй шарики. Для грибной начинки помой, почисти и отвари грибы. Мелко нарежь и обжарь вместе с луком. Добавь начинку в картофельные шарики. Запанируй их в муке с сухарями. Обжарь минуту на сковороде. Картофельные шарики запекай в духовке при температуре 180°C около часа. Готово!

Постный овощной суп из цветной капусты

Суп — идеальное постное блюдо, ведь готовится только из овощей. Попробуй сварить вегетарианский суп из цветной капусты.

Понадобится

Цветная капуста — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1-2 шт.

Консервированная кукуруза или горошек — 1 банка

Специи — по вкусу

Приготовление

Помой, почисти и нарежь картошку кубиками. Налей 3 л воды в кастрюлю. После кипения добавь картошку. Почисти и нарежь лук, морковь и цветную капусту, обжарь по желанию. Добавь овощи в суп, а в самом конце — консервированную кукурузу или горошек. Добавь специи по вкусу. Вари еще 15 минут. Готово!

Постный борщ с фасолью — пошаговый рецепт

Борщ обязательно станет твоей визитной карточкой среди постного стола. Вместо мяса для него понадобится фасоль. Он получится питательным и вкусным.

Понадобится

Фасоль белая — 0,5 стакана

Свекла — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Капуста — четверть

Томатная паста или перетертый помидор — 2 ст. л

Масло растительное — 6 ст. л

Специи — по вкусу

Приготовление

Фасоль хорошо промой и замочи на ночь. Утром свари ее 30-40 минут в той же воде. Лук и морковь почисти, мелко нашинкуй. Картофель почисти и нарежь кубиками. Нашинкуй капусту соломкой. В кастрюлю добавь нарезанные овощи. Вари еще 15 минут. Свеклу натри на терке и обжарь в томатной пасте. Добавь свеклу в кастрюлю. Вари борщ еще 15 минут. Подавай постный борщ с зеленью и чесноком. Готово!

Постный плов с булгуром и сухофруктами

Постный плов готовится без мяса, но получается очень вкусным. Вместо риса используй булгур, он очень необычно сочетается с черносливом и курагой. Попробуй приготовить постный плов по нашему рецепту.

Понадобится

Булгур —250 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Чеснок — головка

Смесь сухофруктов (изюм, курага, чернослив) — 200 г

Специи — зира, куркума, барбарис, соль

Растительное масло — 100 мл

Приготовление

Сухофрукты залей кипятком на несколько минут. Затем вытри их бумажным полотенцем. Почисти и нарежь морковь и лук. Обжарь до золотистого цвета. Добавь сухофрукты. Жарь еще 3-5 минут. А затем добавь в сковороду 300 мл воды. Добавь в сковороду специи по вкусу. В центре поставь очищенную головку чеснока. Готовь 15 минут на медленном огне, а затем убери чеснок. Промой булгур и выложи его на овощи и сухофрукты. Добавь 300 мл горячей воды, доведи до кипения. Размешай плов и готовь еще 20-30 минут на медленном огне. Готово!

Постные блюда из рыбы: фаршированная щука

Во время поста рыбу можно есть только в некоторые дни, поэтому сделай его праздником и приготовь фаршированную щуку. Это довольно просто. Попробуй приготовить щуку по нашему рецепту.

Понадобится

Щука — 1 шт. (600 г)

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 75 мл

Батон — 2 кусочка

Специи — по вкусу

Приготовление

Почисти рыбу и убери внутренности, сними кожуру и мясо с позвоночника. Морковь и лук почисти и нарежь. Обжарь на сковороде. Замочи два кусочка хлеба в теплой воде, а когда хлеб размякнет, отожми его. Рыбное мясо перетри в мясорубке дважды. Во второй раз перетри овощи и хлеб. В фарш добавь специи по вкусу. Начиняй рыбу фаршем от хвоста. Зашей рыбу с нижней стороны. Рыбу полей маслом и выложи на противень. В другой противень вылей стакан воды и поставь под низ. Запекай фаршированную щуку час при температуре 180°C. Готово!

Десерты на Великий пост: банановый пирог

В постном меню должны быть и сладкие блюда. Приготовить их без яиц и молока вполне возможно. Сегодня мы поделимся рецептом постного бананового пирога. Он точно понравится деткам и взрослым. Попробуй его приготовить.

Понадобится

Кукурузная мука — 1 стакан

Пшеничная мука — 1 стакан

Сода—– 0,5 ч. л

Соль — щепотка

Ванильный сахар — по вкусу

Сахар — 0,5 стакана

Бананы — 2 шт.

Фруктовый сок — 1 стакан

Приготовление

Разогрей духовку до 200°C. Бананы почисти и перетри в пюре вилкой или блендером. К бананам добавь соду, соль, ванильный и обычный сахар, кукурузную и пшеничную муку. Тщательно перемешай. Добавь масло и сок. Тесто оставь на полчаса, чтобы кукурузная мука набухла. Форму смажь растительным маслом и присыпь мукой. Вылей тесто. Выпекай 30 минут при 200°C. Готово!

