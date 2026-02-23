Постное меню 2026: вкусные, питательные и простые рецепты блюд на каждый день — подборка

Питание должно быть не только полезным, но и вкусным. Тогда Великий пост пройдет спокойно и в удовольствие. Во время поста нельзя есть много продуктов, но как сделать рацион питательным? В материале мы расскажем про рецепты постных блюд, которые ты можешь приготовить.
Великий пост: рецепты постных блюд 2026
Во время Великого поста нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. В определенные дни можно приготовить рыбу, выпить немного вина. Постное меню чаще всего состоит из таких продуктов:
- Овощи и фрукты.
- Крупы.
- Грибы.
- Макароны и бобовые.
- Ржаной хлеб.
- Соевые продукты.
- Мед, козинаки, халва, горький шоколад, варенье.
В последнее время соблюдать пост становится значительно проще, ведь разнообразие соевых продуктов растет. К тому же, некоторые производители заботятся о желаниях потребителей и выпускают постные версии продуктов.
Сегодня мы поделимся рецептами, которыми ты сможешь насладиться. Они легко готовятся, питательные и быстрые.
Постные блюда: что приготовить во время Великого поста
Мы поделимся простыми, а главное полезными идеями для твоего здорового рациона. Здесь ты найдешь такие рецепты постных блюд:
- Картофельные шарики с грибами.
- Овощной суп из цветной капусты.
- Постный борщ с фасолью.
- Плов с сухофруктами.
- Фаршированная щука.
- Постный банановый пирог.
Постная закуска — картофельные шарики с грибами
Картофельные шарики ты можешь приготовить не только с грибной начинкой, но и с овощной. Их можно есть как гарнир, закуску или полноценное блюдо. Учти, что для жарки шариков нужно масло, которое можно потреблять в определенные дни поста.
Понадобится
- Картофель — 10 шт.
- Мука — 1 стакан
- Масло — 0,5 стакана
- Панировочные сухари — 0,5 стакана
- Грибы — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Помой, почисти и натри сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавь муку, соль и специи. Хорошо размешай и сформируй шарики.
- Для грибной начинки помой, почисти и отвари грибы. Мелко нарежь и обжарь вместе с луком.
- Добавь начинку в картофельные шарики. Запанируй их в муке с сухарями. Обжарь минуту на сковороде. Картофельные шарики запекай в духовке при температуре 180°C около часа. Готово!
Постный овощной суп из цветной капусты
Суп — идеальное постное блюдо, ведь готовится только из овощей. Попробуй сварить вегетарианский суп из цветной капусты.
Понадобится
- Цветная капуста — 1 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1-2 шт.
- Консервированная кукуруза или горошек — 1 банка
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Помой, почисти и нарежь картошку кубиками.
- Налей 3 л воды в кастрюлю. После кипения добавь картошку.
- Почисти и нарежь лук, морковь и цветную капусту, обжарь по желанию.
- Добавь овощи в суп, а в самом конце — консервированную кукурузу или горошек. Добавь специи по вкусу.
- Вари еще 15 минут. Готово!
Постный борщ с фасолью — пошаговый рецепт
Борщ обязательно станет твоей визитной карточкой среди постного стола. Вместо мяса для него понадобится фасоль. Он получится питательным и вкусным.
Понадобится
- Фасоль белая — 0,5 стакана
- Свекла — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Капуста — четверть
- Томатная паста или перетертый помидор — 2 ст. л
- Масло растительное — 6 ст. л
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Фасоль хорошо промой и замочи на ночь. Утром свари ее 30-40 минут в той же воде.
- Лук и морковь почисти, мелко нашинкуй. Картофель почисти и нарежь кубиками. Нашинкуй капусту соломкой.
- В кастрюлю добавь нарезанные овощи. Вари еще 15 минут.
- Свеклу натри на терке и обжарь в томатной пасте. Добавь свеклу в кастрюлю.
- Вари борщ еще 15 минут. Подавай постный борщ с зеленью и чесноком. Готово!
Постный плов с булгуром и сухофруктами
Постный плов готовится без мяса, но получается очень вкусным. Вместо риса используй булгур, он очень необычно сочетается с черносливом и курагой. Попробуй приготовить постный плов по нашему рецепту.
Понадобится
- Булгур —250 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 2 шт.
- Чеснок — головка
- Смесь сухофруктов (изюм, курага, чернослив) — 200 г
- Специи — зира, куркума, барбарис, соль
- Растительное масло — 100 мл
Приготовление
- Сухофрукты залей кипятком на несколько минут. Затем вытри их бумажным полотенцем.
- Почисти и нарежь морковь и лук. Обжарь до золотистого цвета. Добавь сухофрукты. Жарь еще 3-5 минут. А затем добавь в сковороду 300 мл воды.
- Добавь в сковороду специи по вкусу. В центре поставь очищенную головку чеснока. Готовь 15 минут на медленном огне, а затем убери чеснок.
- Промой булгур и выложи его на овощи и сухофрукты. Добавь 300 мл горячей воды, доведи до кипения.
- Размешай плов и готовь еще 20-30 минут на медленном огне. Готово!
Постные блюда из рыбы: фаршированная щука
Во время поста рыбу можно есть только в некоторые дни, поэтому сделай его праздником и приготовь фаршированную щуку. Это довольно просто. Попробуй приготовить щуку по нашему рецепту.
Понадобится
- Щука — 1 шт. (600 г)
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 75 мл
- Батон — 2 кусочка
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Почисти рыбу и убери внутренности, сними кожуру и мясо с позвоночника.
- Морковь и лук почисти и нарежь. Обжарь на сковороде. Замочи два кусочка хлеба в теплой воде, а когда хлеб размякнет, отожми его.
- Рыбное мясо перетри в мясорубке дважды. Во второй раз перетри овощи и хлеб. В фарш добавь специи по вкусу.
- Начиняй рыбу фаршем от хвоста. Зашей рыбу с нижней стороны. Рыбу полей маслом и выложи на противень. В другой противень вылей стакан воды и поставь под низ.
- Запекай фаршированную щуку час при температуре 180°C. Готово!
Десерты на Великий пост: банановый пирог
В постном меню должны быть и сладкие блюда. Приготовить их без яиц и молока вполне возможно. Сегодня мы поделимся рецептом постного бананового пирога. Он точно понравится деткам и взрослым. Попробуй его приготовить.
Понадобится
- Кукурузная мука — 1 стакан
- Пшеничная мука — 1 стакан
- Сода—– 0,5 ч. л
- Соль — щепотка
- Ванильный сахар — по вкусу
- Сахар — 0,5 стакана
- Бананы — 2 шт.
- Фруктовый сок — 1 стакан
Приготовление
- Разогрей духовку до 200°C.
- Бананы почисти и перетри в пюре вилкой или блендером. К бананам добавь соду, соль, ванильный и обычный сахар, кукурузную и пшеничную муку.
- Тщательно перемешай. Добавь масло и сок.
- Тесто оставь на полчаса, чтобы кукурузная мука набухла.
- Форму смажь растительным маслом и присыпь мукой. Вылей тесто. Выпекай 30 минут при 200°C. Готово!
Раньше мы рассказывали, что можно есть в пост.
