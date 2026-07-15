Огурцы с французской горчицей на зиму: хрустящий рецепт на все случаи

Если обычные маринованные огурцы уже стали классикой, самое время попробовать новый вариант консервации. Огурцы с французской горчицей на зиму получаются ароматными, хрустящими и с легкой пикантной ноткой.
Благодаря зернистой горчице маринад приобретает насыщенный вкус, а сами огурцы отлично сочетаются с картофелем, мясом или шашлыком и прекрасно смотрятся на праздничном столе. Делимся простым рецептом, который не требует сложных ингредиентов.
Огурцы с французской горчицей на зиму: рецепт
Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Изюминкой маринада является французская горчица в зернах — именно она придает огурцам приятную пикантность, легкий пряный аромат и делает вкус более насыщенным. Из указанного количества ингредиентов готовится маринад на 1 литр воды.
Ингредиенты для маринада (на 1 литр воды):
- вода — 1 л;
- сахар — 1/2 стакана;
- соль — 2 столовые ложки без горки;
- уксус — 1/2 стакана;
- французская горчица в зернах — 1 баночка.
Для каждой банки:
- огурцы;
- 5 зубчиков чеснока;
- 5 горошин черного перца;
- 1 веточка укропа.
Как приготовить маринованные огурцы с французской горчицей на зиму
Прежде всего хорошо вымойте огурцы. Если они только что собраны с грядки, достаточно просто их помыть. Если же овощи куплены или уже некоторое время полежали, замочите их в холодной воде на несколько часов — это поможет сохранить хрусткость после консервирования.
На дно стерилизованных банок положи чеснок, перец горошком и веточку укропа. Затем плотно заполните банки огурцами.
Для маринада доведи воду до кипения, добавьте соль, сахар, уксус и французскую горчицу. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Горячим маринадом залейте огурцы, накрой банки стерилизованными крышками и поставьте стерилизоваться на 5–7 минут после закипания воды.
После этого сразу закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Готовые огурцы на зиму с французской горчицей хорошо хранятся в прохладном месте, а благодаря зернистой горчице имеют оригинальный вкус и аппетитный вид.
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