Огурцы с французской горчицей на зиму: хрустящий рецепт на все случаи

Если обычные маринованные огурцы уже стали классикой, самое время попробовать новый вариант консервации. Огурцы с французской горчицей на зиму получаются ароматными, хрустящими и с легкой пикантной ноткой.

Благодаря зернистой горчице маринад приобретает насыщенный вкус, а сами огурцы отлично сочетаются с картофелем, мясом или шашлыком и прекрасно смотрятся на праздничном столе. Делимся простым рецептом, который не требует сложных ингредиентов.

Огурцы с французской горчицей на зиму: рецепт

Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Изюминкой маринада является французская горчица в зернах — именно она придает огурцам приятную пикантность, легкий пряный аромат и делает вкус более насыщенным. Из указанного количества ингредиентов готовится маринад на 1 литр воды.

Ингредиенты для маринада (на 1 литр воды):

вода — 1 л;

сахар — 1/2 стакана;

соль — 2 столовые ложки без горки;

уксус — 1/2 стакана;

французская горчица в зернах — 1 баночка.

Для каждой банки:

огурцы;

5 зубчиков чеснока;

5 горошин черного перца;

1 веточка укропа.

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Как приготовить маринованные огурцы с французской горчицей на зиму

Прежде всего хорошо вымойте огурцы. Если они только что собраны с грядки, достаточно просто их помыть. Если же овощи куплены или уже некоторое время полежали, замочите их в холодной воде на несколько часов — это поможет сохранить хрусткость после консервирования.

На дно стерилизованных банок положи чеснок, перец горошком и веточку укропа. Затем плотно заполните банки огурцами.

Для маринада доведи воду до кипения, добавьте соль, сахар, уксус и французскую горчицу. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Горячим маринадом залейте огурцы, накрой банки стерилизованными крышками и поставьте стерилизоваться на 5–7 минут после закипания воды.

После этого сразу закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Готовые огурцы на зиму с французской горчицей хорошо хранятся в прохладном месте, а благодаря зернистой горчице имеют оригинальный вкус и аппетитный вид.

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