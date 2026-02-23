Молитви у Великий піст: ранкові та вечірні для духовного очищення

Великий піст — це період перед Великоднем. У цьому, 2026 році, він розпочався 23 лютого і триватиме до 11 квітня. В цей час християни моляться та згадують найважчий період життя Ісуса Христа перед розп’яттям. Окрім того, вони обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати у своєму житті тих спокус, які віддаляють людину від Бога.

Читай добірку ранкових і вечірніх молитов Великого посту для духовного очищення та підготовки до Великодня — у матеріалі.

Молитви під час Великого посту

Молитва за родину

Господи Всемогутній і Милосердний! Смиренно звертаюся до Тебе з молитвою за свою родину. Благослови нас здоров’ям, миром і любов’ю. Даруй нам достаток у домі, спокій у серцях і радість у душах.

Направ нас на шлях правди, оберігай від негараздів і спокус, навчи бути терпеливими, добрими й мудрими. Допоможи нам долати труднощі разом, підтримувати одне одного у випробуваннях і дякувати за кожен день, проведений у любові та злагоді.

Господи, нехай у нашій родині панує Твоя благодать, нехай наш дім буде місцем миру, тепла й віри. Благослови наші труди, дай нам силу й натхнення для добрих справ. Амінь.

Вечірні молитви під час Великого посту: відео

Господь Бог, творець всього живого на землі і Царю небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть уві сні я, раб (а) Божий (а), не втрачаю віру в Тебе. Вірю, що позбавиш Ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день сподіваючись я на захист Твій. Почуй молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь.

Молитви у час Великого посту

Великий піст є підготовкою до Великодня. У цей період віряни можуть досягти єднання з Богом і очистити душу від гріхів. Помилкою є думати, що під час посту достатньо лиш не споживати відповідні заборонені продукти. Однак, без молитовних звернень та здійснення добрих справ, піст — звичайна дієта.

Не забувай відвідувати церкву і намагайся приділяти молитвам більше часу, ніж зазвичай.

Ранішні молитви під час Великого посту

Господи Боже, будь же милостивий до мене грішного (-ої). Очисти душу мою від гріхів, визволи мене від злих помислів. Захисти мене від ворогів і від їх злодіянь. Вірю я в щедрість і доброту Твою, що даруєш Ти нам. Слава Тобі, Боже. Амінь.

Господь Бог, Владика днів моїх. Дух бездіяльності, смутку, самолюбство не допускай до мене. Дух розсудливості і покірності, любові і терпіння подаруй же мені, рабу (і) Твоєму (їй) (ім’я). Господи Боже, покарай мене за гріхи мої, але не карай за них ближнього мого. Амінь!

