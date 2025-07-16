Молитва під час операції: слова надії, коли серце тривожиться

Перед медичним втручанням ми часто переживаємо страх, невпевненість чи тривогу. Молитва — це не просто прохання про зцілення, а й спосіб довірити себе Божій волі, відчути Його близькість і підтримку. Особливо важливо звертатися до Бога з чистим серцем і довірою, знаючи, що Його рука веде як лікарів, так і пацієнтів.

Читай, яку молитву читати перед операцією та як просити про заступництво — у нашому матеріалі.

В українській духовній традиції часто звертаються до:

Господа Ісуса Христа як Лікаря душ і тіл;

Пресвятої Богородиці як Матері Заступниці;

Святих Цілителів — особливо Св. Пантелеймона та Св. Луки Кримського.

Яку молитву читають перед операцією

Господи, Боже мій, Ти – джерело життя й зцілення. У Твоїх руках моє тіло і моя душа. Я йду на цю операцію з надією на Твоє милосердя. Благослови руки лікарів, направ їхню працю на добро. Даруй їм мудрість і точність, а мені – мир і довіру до Твоєї святої волі. Пошли мені силу перенести це випробування з вірою і терпінням. Очисти моє серце від страху, укріпи дух і будь зі мною в цю годину. Пресвята Богородице, Святий Пантелеймоне, Святий Луко, моліться за мене! Амінь.

Яку молитву читати перед операцією до Пресвятої Богородиці

Пресвята Богородице, Мати Милосердя і Заступнице наша, у Твої святі руки віддаю себе у цю хвилину випробування. Покрий мене Твоїм омофором, випроси у Сина Твого ласку мудрості для лікарів, сили для мого тіла і миру для моєї душі. Будь поруч, як Мати, в цю важливу мить, і веди мене шляхом зцілення. Амінь.

Молитва під час проведення операції — українською

У найтемніші хвилини життя ми не самі — з нами Господь. І навіть тиша в операційній — не безмовна, бо в ній лунає наша віра.

Важлива і тонка молитва — під час самої операції, коли людина, можливо, вже в наркозі або на межі свідомості, а її душа все одно прагне довіри, захисту, Божої присутності.

Цю молитву можна:

прочитати перед входом до операційної (пацієнтом чи рідними);

молитися про людину, яка зараз на операційному столі:

розмістити поруч, якщо дозволено: на аркуші, іконці, хустинці.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, будь зі мною в цю мить. Ти бачиш моє тіло й серце, мої страхи й надії. У Твоїх руках — моє життя. Благослови лікарів, дай їм силу й ясність думки. Огорни мене Своїм спокоєм, покрий мене Своєю благодаттю. Захисти мене від ускладнень, від біди, від зневіри. Нехай діє Твоя воля, бо Ти єдиний знаєш, що є на добро. Даруй мені зцілення, або терпеливість, якщо інша воля Твоя. У руки Твої віддаю душу й тіло. Пресвята Богородице, тримай мене під Своїм омофором. Святі цілителі, моліться за мене. Амінь.

Молитва під час проведення операції для родичів

Господи, змилуйся над (ім’я), провадь руки лікарів, пошли ангела-хоронителя, укріпи його/її душу і тіло, даруй здоров’я і світлу долю. Амінь.

Ще раніше ми для наших читачів пропонували молитву до ангела-охоронця — прості щирі слова, якими можна просити небесного заступника про допомогу.

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