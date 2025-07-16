Стиль життя

Молитва під час операції: слова надії, коли серце тривожиться

Леся Манзюк, редакторка сайту 16 Липня 2025, 11:57
Яку молитву читати під час операції
Фото Pexels

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