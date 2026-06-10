Стиль життя

Молитва за успішне складання НМТ та іспитів: для учня, студента і його батьків

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Червня 2026, 11:30 3 хв.
молитва перед нмт
Фото Pexels

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