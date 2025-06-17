Для тебе Освіта

Ну дуже страшно: як не нервувати перед НМТ і чим собі допомогти

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Червня 2025, 13:00
Як не нервувати перед НМТ
Фото Unsplash

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