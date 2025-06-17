Ну дуже страшно: як не нервувати перед НМТ і чим собі допомогти

НМТ триває, а абітурієнти вже діляться власними історіями: то іспити з англійської заскладні та містять завдання з IELTS, то в тестуваннях перевіряють не знання, а логіку, а подекуди іспити тривають понад 4 години з перервами на повітряні тривоги.

Діти мають переконання, що від цих іспитів залежить чи не все їхнє життя та успішний вступ до омріяного університету. Ці та інші причини можуть виснажувати організм і доводити до істерики, якщо скласти НМТ на бажані бали не вдалося. Як заспокоїтися перед іспитами, і що робити, якщо не набрав (-ла) необхідних результатів?

Як не нервувати через НМТ: і що робити, якщо не набереш потрібних балів

Лікарка-психологиня Наталія Свірська розповіла для LB, як готуватися до іспитів у період постійних російських атак, а ще — як пережити НМТ без шкоди для психіки. Крім того, що іспити й так нервовий етап для дітей, нині вони переживають у рази більше стресу, адже триває війна, перед іспитами — безсонні ночі через атаки.

Також під час війни тестування триває кілька годин в один день. Це виснажує і лякає багатьох. Діти бояться утоми, яка зіпсує результати. З симптомів, які можуть виявлятися перед іспитами, є такі: підвищена плаксивість, надмірна байдужість, порушення сну та апетиту.

Страх іспитів пов’язаний з потребою прийняття, самоцінності, відчуття стабільності та безпеки, пояснює психологиня.

Це може бути страх не виправдати очікування батьків, навіть якщо вони не тиснуть, дитина може вигадати собі щось і жити в тривозі, що розчарує рідних. Страх не вступити і залишитись без професії буде додатково підкріплюватися думкою, що “я буду гіршим за однокласників, які вступили”.

Підлітків можуть нервувати не так результати іспитів, а те, як вони після них почуватимуться.

Як заспокоїтися перед НМТ

Психологиня радить нічого не вчити за ніч до іспиту. Цей час потрібно приділити на якісний сон. Зранку перед іспитом не слід нічого вчити також, це може викликати емоційне перенапруження задовго до початку НМТ.

Перед іспитом потрібно поїсти, адже голод підвищує стрес. Краще вдягнути комфортний одяг, який не відволікатиме. Під час тривоги та стресу нам властиво забувати очевидну інформацію та робити прості помилки.

Якщо ти не можеш нічого згадати через тривогу, постискай кулак, подихай, використай техніки заземлення. Наприкінці розправ плечі, випрями спину. Можна постукати себе по плечах та усміхнутися. Можна брати із собою на іспит свої талісмани.

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Як написати НМТ без стресу: поради психолога

Психологиня Наталія Свірська радить спершу проглянути всі завдання і відразу зробити легкі. Так ти побачиш, що знаєш багато речей і будеш налаштований (-а) значно краще. Читай усі завдання повільно, нерідко ми неправильно їх розуміємо чи пропускаємо слова.

Розгубились? Заплющіть очі й стисніть у руці олівець чи ручку. Боїтеся їх зламати? Стисніть кулак, видихніть і знову подивіться на завдання. Це швидкий спосіб повернути собі контроль.

А також не звертай уваги на тих, хто швидко написав, або засиджується до кінця. Якщо батьки чи рідні збільшують твої хвилювання, йди на іспит без них.

Якщо прийдуть не такі результати, як хотілося, реагуй, як вважаєш за потрібне, але не замовчуй емоцій. Низькі бали не означають твою недостатню освіченість. Переживання можна обговорити з друзями, батьками чи психологом.

Батьки повинні допомогти дитині стабілізувати її стан та емоції. А потім разом пошукати вихід із ситуації. Краще обговорити рішення наступного дня, наприклад, куди вступати без НМТ. Слід пам’ятати, що підлітки часто мислять категорично, і можуть ділити світ на чорне та біле.

Вони мають чути підтримку не лише за успіхи чи досягнення, а й у важкі моменти. Так діти формуватимуть здорову самооцінку та самоцінність. А також дитина не матиме відчуття, що для батьків важливіша оцінка, ніж вона/він.

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