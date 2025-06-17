Ну очень страшно: как не нервничать перед НМТ и чем себе помочь

НМТ продолжается, а абитуриенты уже делятся собственными историями: то экзамены по английскому слишком сложные и содержат задания из IELTS, то в тестированиях проверяют не знания, а логику, а иногда экзамены длятся более 4 часов с перерывами на воздушные тревоги.

Дети убеждены, что от этих экзаменов зависит едва ли не их жизнь и успешное поступление в желаемый университет. Эти и другие причины могут истощать организм и доводить до истерики, если сдать НМТ на желаемые баллы не удалось. Как успокоиться перед экзаменами, и что делать, если не набрал (-а) необходимых результатов?

Как не нервничать из-за НМТ: и что делать, если не наберешь нужных баллов

Психолог Наталья Свирская рассказала для LB, как готовиться к экзаменам в период постоянных российских атак, а еще как пережить НМТ без ущерба для психики. Кроме того, что экзамены и без того нервный этап для детей, сейчас они переживают в разы больше стресса, ведь идет война, а перед экзаменами — бессонные ночи из-за атак.

Также во время войны тестирование занимает несколько часов в один день. Это изнуряет и пугает многих. Дети боятся усталости, которая испортит результаты. Из симптомов, которые могут проявляться перед экзаменами, такие: повышенная плаксивость, чрезмерное безразличие, нарушение сна и аппетита.

Страх экзаменов связан с необходимостью принятия, самоценности, чувства стабильности и безопасности, объясняет психолог.

Это может быть страх не оправдать ожидания родителей, даже если они не давят, ребенок может придумать себе что-то и жить в тревоге, что разочарует родных. Страх не поступить и остаться без профессии будет дополнительно подкрепляться мыслями, что “я буду хуже одноклассников, которые поступили”.

Подростков могут нервировать не столько результаты экзаменов, а то, как они после них будут себя чувствовать.

Как успокоиться перед НМТ

Психолог советует ничего не учить за ночь до экзамена. Это время нужно уделить качественному сну. Утром перед экзаменом не следует ничего учить, это может вызвать эмоциональное перенапряжение задолго до начала НМТ.

Перед экзаменом нужно поесть, ведь голод повышает стресс. Лучше надеть комфортную одежду, которая не будет отвлекать. Во время тревоги и стресса нам свойственно забывать очевидную информацию и совершать простые ошибки.

Если ты не можешь ничего вспомнить из-за тревоги, посжимай кулак, подыши, используй техники заземления. В конце расправь плечи, выпрями спину. Можно постучать по плечам и улыбнуться. Можно брать с собой на экзамен свои талисманы.

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Как написать НМТ без стресса: советы психолога

Психолог Наталья Свирская советует сначала просмотреть все задания и сразу сделать легкие. Так ты увидишь, что знаешь много вещей и будешь настроен (-а) гораздо лучше. Читай все задачи медленно, нередко мы неправильно понимаем их или пропускаем слова.

Растерялись? Закройте глаза и сожмите карандаш или ручку в руке. Боитесь их сломать? Сожмите кулак, выдохните и снова посмотрите на задание. Это быстрый способ вернуть себе контроль.

А также не обращай внимания на тех, кто быстро написал или засиживается до конца. Если родители или родные увеличивают твои волнения, иди на экзамен без них.

Если придут не такие результаты, как хотелось, реагируй, как считаешь нужным, но не подавляй эмоций. Низкие баллы не означают твою недостаточную образованность. Переживания можно обсудить с друзьями, родителями или с психологом.

Родители должны помочь ребенку стабилизировать его состояние и эмоции. А потом вместе поискать выход из ситуации. Лучше обсудить решение на следующий день, например, куда поступать без НМТ. Следует помнить, что подростки часто мыслят категорически и могут делить мир на черное и белое.

Они должны слышать поддержку не только за успехи или достижения, но и в трудные моменты. Так дети будут формировать здоровую самооценку и самоценность. А также у ребенка не будет чувства, что для родителей важнее оценка, чем она/он.

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