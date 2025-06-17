Для тебя Образование

Ну очень страшно: как не нервничать перед НМТ и чем себе помочь

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июня 2025, 13:00
Как не нервничать перед НМТ
Фото Unsplash

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