Для тебя Образование

Дети не знают элементарную математику: корень проблемы и результаты

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 июня 2025, 20:00
плохо знают математику
Фото Unsplash

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