Дети не знают элементарную математику: корень проблемы и результаты

У украинского образования много сложных и комплексных проблем: от загруженности и зарплат учителей, до невозможности втиснуть программу в отведенные часы. Но самой большой среди них есть уровень знаний детей. Выпускники почти не сдают экзамены по химии и физике, с усилиями набирают баллы по математике.

Проблемы с математикой побуждают абитуриентов искать специальности для поступления без этого предмета, где он не понадобится.

Почему так? Если на математику, алгебру и геометрию в школе уходит значительная часть времени? Больше о глубине математического парадокса рассказала LB директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Проблемы с математикой у детей в Украине

В социальных сетях дискуссии пришли к тому, что математика не должна быть обязательным предметом, ведь не все поступают на технические специальности.

Однако Татьяна Вакуленко объясняет, что математика нужна для поступления в заведения высшего образования, а высшее образование — это и способность мыслить и принимать решения, образованность.

По моему глубокому убеждению, математика хотя бы на базовом, минимальном уровне нужна любому человеку. Мы живем в очень динамичном мире, где много информации, которую нужно обрабатывать, считывать данные из разных источников.

Сейчас для поступления нужно набрать хотя бы минимальный проходной балл по этому предмету. Он показывает, что человек, по крайней мере, владеет математикой на уровне 7 класса.

Главная же проблема в том, сколько выпускников школ не способны выполнить даже самые простые математические задачи.

По результатам тестирования PISA-2022, более 40% подростков в Украине не имеют базового уровня знаний по математике. Дети не знают, как решать стандартные задачи и проблема растет.

По мнению Татьяны Вакуленко, вызов состоит и в дистанционном обучении сложному предмету. При дистанционном обучении трудно понять реакцию ученика, его обратную связь, увидеть мелкие ошибки и пробелы.

И недостаточное владение базовыми темами порождает большие проблемы, они наслаиваются друг на друга, и вот мы уже пятую часть от тысячи считаем на калькуляторе.

Также во время НМТ дети традиционно быстрее выполняют задачи по украинскому языку и истории, чтобы оставить побольше времени на математику.

По результатам прошлогоднего анализа большинство учеников 6 и 8 классов имеют средний уровень знаний по математике (57,8% и 56,2% соответственно). По сравнению 2023 и 2024 годов улучшение достаточного уровня знаний произошло на 5%, на 1,1% выросло количество детей, хорошо знающих математику.

Аналитика свидетельствует, что проблемы у детей начинаются уже с шестого класса, ведь всего 5,5% детей отлично усваивают материал. Еще 29% имеют достаточный уровень. Тяжелее всего детям даются уравнения, геометрические фигуры и геометрические величины.

Ранее мы рассказывали, почему химию сдают всего 1% поступающих.

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