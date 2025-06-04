Вступительная кампания 2025: что выбирают абитуриенты и какие профессии наиболее актуальны для Украины

В этом году выпускники уже сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ), а вскоре стартует вступительная кампания 2025.

О возможностях для абитуриентов, демографических вызовах и наиболее востребованных специальностях для будущего Украины рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий для Українського Радіо.

Когда и как поступать: ключевые даты и гранты

НМТ завершится 25 июня, а результаты будут известны до 4 июля.

После этого абитуриентов ждёт:

С 1 июля: рекомендуется начать регистрацию электронных кабинетов.

рекомендуется начать регистрацию электронных кабинетов. С 19 июля: старт регистрации заявлений на выбор специальностей.

старт регистрации заявлений на выбор специальностей. Начало августа: будет понятно, кто куда поступил.

В этом году вы сможете выставить 15 приоритетов (5 на бюджет, 10 на контракт).

Важное новшество — гранты на обучение по контракту. Если вы не проходите на бюджет, но имеете высокие баллы НМТ, государство может компенсировать часть стоимости обучения.

Информация о таком гранте будет доступна в вашем электронном кабинете.

Читать по теме Никаких лишних вещей: памятка, что можно брать с собой на НМТ 2025 Какие вещи нужно брать с собой на тестирование НМТ, а что запрещено: объясняем в материале.

Демографические вызовы и стабильное число поступающих

В этом году на НМТ зарегистрировалось 312 тысяч выпускников — почти столько же, сколько и в прошлом году.

Более 20 тысяч из них будут сдавать тест за границей.

Хотя общее количество выпускников школ ежегодно уменьшается (примерно на 20-30 тысяч), что является следствием демографического спада последних 30 лет, ситуация остаётся стабильной.

Многие 17-летние, несмотря на выезд за границу, возвращаются и поступают именно в украинские вузы, что является позитивной тенденцией.

ТОП-профессии для восстановления и развития Украины

Министерство образования и науки подчёркивает важность выбора специальностей, отвечающих потребностям страны, особенно в период восстановления.

1. Человеческий капитал — самое важное:

Медики: страна нуждается в квалифицированных медицинских работниках.

страна нуждается в квалифицированных медицинских работниках. Учителя: основа для будущего поколения.

основа для будущего поколения. Терапевты-реабилитологи: жизненно важны для восстановления здоровья ветеранов и пострадавших.

жизненно важны для восстановления здоровья ветеранов и пострадавших. Психологи: поддержка ментального здоровья населения.

На эти специальности, хотя и сложные для обучения, предусмотрены высокие пороговые баллы и есть стимулирование для абитуриентов.

2. Инфраструктура и инженерия — для восстановления:

Архитектура и строительство: необходимы для восстановления разрушенных городов и сооружений.

необходимы для восстановления разрушенных городов и сооружений. Инженерные специальности: энергетика, автотранспорт, авиация, а также беспилотная инженерия — чрезвычайно актуальные направления.

На этих специальностях традиционно больше бюджетных мест и возможностей получить грант.

3. Фундаментальные науки — основа прогресса:

Физика, химия, биология, геодезия, экология, землеустройство и т.д.

К сожалению, количество поступающих на эти направления относительно невелико, хотя потребности рынка труда здесь значительны.

Конъюнктурные специальности и риски трудоустройства

МОН меняет подходы к конъюнктурным специальностям, таким как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика, даже стоматология.

Хотя они популярны среди абитуриентов, после четырёх лет обучения выпускники часто сталкиваются с проблемами трудоустройства по специальности.

На такие специальности уменьшается количество государственных мест и растёт цена контракта.

Для получения гранта на контракт здесь нужны более высокие баллы (от 170 по двум предметам НМТ).

Отдельно Михаил Винницкий предостерегает от специальности бухгалтерия, считая её очень рискованной.

Всё, что касается расчётов и отчётности, легко автоматизируется искусственным интеллектом.

В прошлом году 91% студентов по этому направлению обучались по контракту, и многие из них, к сожалению, могут столкнуться с трудностями при поиске работы.

Ранее мы рассказывали, когда и как подавать документы для поступления в вузы в 2025 году, чтобы не пропустить важные дедлайны.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.