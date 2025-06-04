Для тебя Образование

Вступительная кампания 2025: что выбирают абитуриенты и какие профессии наиболее актуальны для Украины

Мария Дзюба, редактор сайта 04 июня 2025, 08:00
Вступительная кампания 2025: что выбирают абитуриенты и какие профессии наиболее актуальны для Украины
Фото Getty Images

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