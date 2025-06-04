Вступна кампанія 2025: що обирають абітурієнти та які професії найактуальніші для України

Цьогорічні випускники вже складають Національний мультипредметний тест (НМТ), а незабаром стартує вступна кампанія 2025.

Про можливості для абітурієнтів, демографічні виклики та найбільш популярні спеціальності для майбутнього України розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький для Українського Радіо.

Коли та як вступати: ключові дати та гранти

НМТ завершиться 25 червня, а результати будуть відомі до 4 липня.

Після цього на абітурієнтів чекає:

З 1 липня: рекомендовано розпочати реєстрацію електронних кабінетів.

рекомендовано розпочати реєстрацію електронних кабінетів. З 19 липня: старт реєстрації заяв на вибір спеціальностей.

старт реєстрації заяв на вибір спеціальностей. Початок серпня: буде зрозуміло, хто куди вступив.

Цього року ти зможеш виставити 15 пріоритетів (5 на бюджет, 10 на контракт). Важлива новація — гранти на навчання за контрактом.

Якщо ти не проходиш на бюджет, але маєш високі бали НМТ, держава може компенсувати частину вартості навчання.

Інформація про такий грант буде доступна у вашому електронному кабінеті.

Читати на тему Жодних зайвих речей: пам’ятка, що можна брати з собою на НМТ 2025 Які речі потрібно брати з собою на тестування НМТ, а що — заборонено: пояснюємо в матеріалі.

Демографічні виклики та стабільна кількість вступників

Цьогоріч на НМТ зареєструвалося 312 тисяч випускників — майже стільки ж, як і минулого року.

Понад 20 тисяч з них складатимуть тест за кордоном.

Хоча загальна кількість випускників шкіл щороку зменшується (приблизно на 20-30 тисяч), що є наслідком демографічного спаду останніх 30 років, ситуація залишається стабільною.

Багато 17-річних, попри виїзд за кордон, повертаються і вступають саме до українських вишів, що є позитивною тенденцією.

ТОП-професії для відбудови та розвитку України

Міністерство освіти і науки наголошує на важливості вибору спеціальностей, які відповідають потребам країни, особливо у період відновлення.

1. Людський капітал — найважливіше:

Медики: країна потребує кваліфікованих медичних працівників.

країна потребує кваліфікованих медичних працівників. Вчителі: основа для майбутнього покоління.

основа для майбутнього покоління. Терапевти-реабілітологи: життєво важливі для відновлення здоров’я ветеранів та постраждалих.

життєво важливі для відновлення здоров’я ветеранів та постраждалих. Психологи: підтримка ментального здоров’я населення.

На ці спеціальності, хоча й складні для навчання, передбачені високі порогові бали та є стимулювання для вступників.

2. Інфраструктура та інженерія — для відбудови:

Архітектура та будівництво: необхідні для відновлення зруйнованих міст та споруд.

необхідні для відновлення зруйнованих міст та споруд. Інженерні спеціальності: енергетика, автотранспорт, авіація, а також безпілотна інженерія — надзвичайно актуальні напрямки.

На цих спеціальностях традиційно більше бюджетних місць та можливостей отримати грант.

3. Фундаментальні науки — основа прогресу:

Фізика, хімія, біологія, геодезія, екологія, землеустрій тощо.

На жаль, кількість вступників на ці напрямки відносно невелика, хоча потреби ринку праці тут значні.

Кон’юнктурні спеціальності та ризики працевлаштування

МОН змінює підходи до кон’юнктурних спеціальностей, таких як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика, навіть стоматологія.

Хоча вони популярні серед абітурієнтів, після чотирьох років навчання випускники часто мають проблеми з працевлаштуванням за фахом.

На такі спеціальності зменшується кількість державних місць та зростає ціна контракту.

Для отримання гранту на контракт тут потрібні вищі бали (від 170 з двох предметів НМТ).

Окремо Михайло Винницький застерігає від спеціальності бухгалтерія, вважаючи її дуже ризикованою.

Все, що стосується обрахунку та звітності, легко автоматизується штучним інтелектом.

Минулого року 91% студентів за цим напрямком навчалися на контракті, і багато з них, на жаль, можуть натрапляти на труднощі при пошуку роботи.

Раніше ми розповідали, коли і як подавати документи на вступ до вишів у 2025 році, щоб не пропустити важливі дедлайни.

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