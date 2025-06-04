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Вступна кампанія 2025: що обирають абітурієнти та які професії найактуальніші для України

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Червня 2025, 08:00
Вступна кампанія 2025: що обирають абітурієнти та які професії найактуальніші для України
Фото Getty Images

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