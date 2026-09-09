Исследование PISA 2025 в Украине: почти у половины подростков есть проблемы с математикой

В Украине обнародовали результаты международного исследования PISA 2025, которое оценивает знания и практические навыки 15-летних школьников. Украинские подростки показали более низкие результаты, чем в среднем учащиеся стран ОЭСР (преимущественно развитых стран мира), а наибольшие трудности имеют с чтением и математикой.

Об этом говорится в отчете по результатам международного исследования PISA-2025.

PISA 2025 в Украине: какие результаты показали школьники

По данным исследования, базового уровня или выше по естественно-научным дисциплинам достигли 65% украинских учащихся. По математике этот показатель составляет 54%, а по чтению — 55%.

Соответственно, базового уровня не достигли 35% учащихся по естественно-научным дисциплинам, 46% — по математике и 45% — по чтению.

Высокие уровни — 5 и 6 — продемонстрировала лишь небольшая часть украинских школьников. По естественно-научным дисциплинам таких учащихся 2%, по математике — 2,6%, а по чтению — лишь 0,7%.

В то же время результаты PISA показывают, что трудности с одним предметом часто связаны с проблемами и в других областях. В целом 56,4% украинских подростков не достигают базового уровня хотя бы в одной из трех сфер. Почти треть — 29,3% — не достигла базового уровня сразу по всем трем.

PISA 2025 результаты в Украине: больше всего проблем с чтением

Самый низкий средний результат Украина получила именно по чтению — 418 баллов. По математике средний показатель составляет 431 балл, а по естественно-научным дисциплинам — 448 баллов.

По сравнению со средними результатами стран с развитой экономикой, Украина отстает на 43 балла по чтению, на 32 балла по математике и на 34 балла по естественно-научным дисциплинам.

По оценкам исследователей, это соответствует примерно двум годам обучения по чтению и полутора годам — по математике и естественно-научным дисциплинам.

По результатам трех направлений Украина опережает Болгарию, Молдову и Грузию, но уступает Словакии, Польше и Эстонии.

Исследование PISA проверяет не механическое знание школьной программы, а способность учащихся работать с информацией, анализировать ее, делать выводы и применять полученные знания на практике.

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Девочки опережают мальчиков в чтении

В PISA 2025 также проанализировали разницу между результатами мальчиков и девочек.

Наиболее заметной она оказалась в чтении: девочки опередили мальчиков на 32 балла. В то же время по математике мальчики показали результат на 8 баллов выше, чем девочки.

В естественно-научных дисциплинах разница небольшая — девочки опережают мальчиков всего на 4 балла.

При этом именно чтение стало направлением, в котором результаты украинских школьников больше всего ухудшились по сравнению с 2018 годом.

Исследование также показало существенную разницу в результатах в зависимости от социально-экономических условий, в которых учатся дети.

При благоприятных предпосылках базового уровня или выше по естественно-научным дисциплинам достигали 80% учащихся, тогда как при неблагоприятных условиях — 53%. По математике показатели составляют 69% и 41% соответственно, а по чтению — 70% и 43%.

Заметным остается и разрыв между городом и селом.

В сельской местности базового уровня по естественно-научным дисциплинам достигли 53% учащихся, по математике — 42%, а по чтению — 41%. В городах эти показатели составляют соответственно 69%, 58% и 59%.

Помимо места проживания, на результаты влияют доступ к учебным материалам, оборудованию и гаджетам, а также обеспеченность школ педагогами.

Украинские школьники активно используют ИИ

Отдельно в исследовании обратили внимание на использование искусственного интеллекта в обучении.

По данным PISA 2025, 54% украинских учащихся используют ИИ в качестве помощи в обучении не реже одного раза в неделю. В то же время 78% школьников хотя бы иногда оценивают качество информации, которую создает искусственный интеллект.

В целом украинские подростки используют ИИ чаще, чем их сверстники в странах с развитой экономикой.

Результаты PISA в Украине после 2022 года стабилизировались

Украина в третий раз приняла участие в исследовании PISA. Впервые страна присоединилась к нему в 2018 году, во второй раз — в 2022-м.

После резкого падения результатов между 2018 и 2022 годами показатели в 2025 году в целом стабилизировались. В то же время вернуться к уровню 2018 года украинские школьники пока не смогли.

Исследователи отмечают, что эти результаты необходимо оценивать с учетом условий, в которых учатся украинские дети. Около 70% опрошенных учащихся сообщили, что в течение двух недель перед исследованием пропускали уроки из-за воздушных тревог и обстрелов.

Основной этап исследования в Украине проводили с 17 марта по 4 мая 2025 года. В нем приняли участие 8962 подростка из 17 регионов Украины. Основной тест выполнили 7105 15-летних участников.

Всего PISA-2025 охватило 91 страну.

Напомним, в сентябре 2026 года 150 украинских школ начнут пилотное обучение в рамках реформы профильного среднего образования.

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