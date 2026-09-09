Для тебя Образование

Исследование PISA 2025 в Украине: почти у половины подростков есть проблемы с математикой

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 сентября 2026, 15:00 5 мин.
PISA 2025 Украина: какие результаты показали школьники по математике, чтению и наукам
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь