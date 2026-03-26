Реформа профільної середньої освіти: 150 шкіл розпочнуть пілотне навчання у вересні 2026 року

Сучасна українська школа готується до масштабної трансформації, яка має на меті розв’язати хронічну проблему перевантаження старшокласників. Головна мета реформи — перехід від вивчення 15–20 академічних предметів, перенасичених фактами, до усвідомленого вибору професійної траєкторії.

За словами освітньої омбудсменки Надії Лещик, нинішня система змушує учнів 10–11 класів готуватися виключно до складання НМТ, через що реальної підготовки до майбутньої професії фактично немає.

Академічні ліцеї та коледжі: як нова модель школи готуватиме підлітків до вибору професії

Реформа не відбудеться миттєво, а проходитиме через етап апробації. Офіційний старт змін заплановано за таким графіком:

1 вересня 2026 року: початок пілотного формату у 150 відібраних закладах освіти по всій Україні. Ці школи першими випробують нові навчальні плани та підходи.

1 вересня 2027 року: повномасштабний запуск реформи для всіх закладів загальної середньої освіти.

Цей перехід є ключовим етапом євроінтеграції української освіти, оскільки наближає наші стандарти до європейської моделі 12-річного навчання з чітким розділенням на академічний та професійний напрями.

Навчання в 10–12 класах академічних ліцеїв докорінно змінить підхід до формування розкладу. Учні отримають можливість самостійно обирати предмети, які відповідають їхнім нахилам (гуманітарний, технічний, природничий профілі тощо).

Профільні предмети: вивчатимуться максимально глибоко, готуючи базу для вступу до університетів.

Базові предмети: решта дисциплін викладатиметься за полегшеною програмою або у форматі факультативів, щоб не марнувати час учнів на заучування зайвих фактів.

Право на помилку: у 10 класі учень зможе змінити обраний профіль, якщо зрозуміє, що початковий вибір не відповідає його інтересам.

Альтернативою академічному шляху є вступ до коледжів чи закладів професійно-технічної освіти після 9 класу. Тут акцент робиться на практичних навичках. Студенти не просто готуються до професії, а безпосередньо опановують її, отримуючи диплом та можливість швидкого виходу на ринок праці.

Зменшення кількості предметів та фокусування на важливому має суттєво знизити рівень стресу та вигорання серед підлітків, підготувавши їх не лише до тестів, а й до реального життя.

