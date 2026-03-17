Батьки підписали петицію проти Нової української школи: реакція освітньої омбудсменки

Реформа Нової української школи знову опинилася в центрі гострих дискусій. Понад 25 тисяч українців підписали петицію з вимогою призупинити зміни на час війни. Освітня омбудсменка Надія Лещик визнає: проблеми справді серйозні, проте вона впевнена, що відкладати реформу — це шлях у нікуди для всієї держави.

Реформа НУШ: чому батьки хвилюються

Головною больовою точкою стала невизначеність для нинішніх дев’ятикласників. Оскільки мережа шкіл активно реорганізовується, багато підлітків не можуть продовжити навчання у своїх звичних закладах. Школи масово перетворюються на гімназії (де вчать лише до 9 класу), а ліцеї, призначені для старшокласників, готові до прийому далеко не скрізь.

Авторка петиції Оксана Качур наголошує: діти, які не починали вчитися за стандартами НУШ, фактично втрачають право на рівний доступ до освіти в умовах війни. Батьки засипають Уповноважену скаргами з проханням дозволити дітям завершити навчання у рідних стінах, де вони провели останні дев’ять років.

Юридичний вакуум 2026 року

Омбудсменка пояснила технічну складність ситуації. Виявляється, державний стандарт, за яким навчаються нинішні дев’ятикласники, втрачає чинність 1 вересня 2026 року. При цьому новий стандарт НУШ розрахований лише на тих, хто йде за реформою з першого класу.

— Наразі батьки масово звертаються до освітнього омбудсмена та до органів управління освітою з проханням завершити навчання у своєму закладі, де дитина його розпочинала, — зазначає Надія Лещик.

У підсумку учні, які у 2026–2028 роках будуть у 10–11 класах, опинилися у підвішеному стані. Лещик визнає, що плани формування мережі шкіл уже затверджені та частково виконані, тому змінювати їх зараз вкрай складно. Більшість громад здійснюють цей перехід поступово, але частина дітей все одно ризикує залишитися за бортом звичної системи.

Читати на тему Реформа старшої школи — що мають знати учні та батьки Що варто знати старшокласникам про освіту в 10, 11 та 12 класах: читай у матеріалі.

Гнучкий перехід: як врятувати ситуацію

Замість того щоб ставити реформу на паузу, омбудсменка пропонує Міністерству освіти запровадити перехідний період. Її план передбачає кілька вирішальних кроків.

По-перше, це співіснування двох типів ліцеїв. У найближчі два роки громадам слід дозволити утримувати ліцеї, що працюють як за старим стандартом (2011 року), так і за новим (НУШ 2024 року). Таке навчання може відбуватися в межах одного закладу або в різних.

По-друге, це відтермінування реорганізації. Надія Лещик рекомендує громадам офіційно перетворювати ліцеї на гімназії не зараз, а з 1 вересня 2028 року. Це дасть дітям можливість спокійно випуститися.

По-третє, пропонується офіційне продовження стандартів. МОН рекомендують продовжити дію старого Державного стандарту базової і повної середньої освіти до літа 2028 року.

— Виходом може бути ухвалення громадами рішення про реорганізацію ліцеїв у гімназії з вересня 2028 року. Це покращить впровадження реформи, забезпечить видання документів про освіту та захистить права дітей, — резюмувала омбудсменка.

Вона закликає владу до гнучкості, щоб формування мережі не перетворювалося на бюрократичний тиск на школи та родини.

Більше деталей про зміни у профільній освіті України та концепцію реформи старшої школи ти можеш дізнатися в іншому нашому матеріалі.

