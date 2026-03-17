Родители подписали петицию против Новой украинской школы: реакция образовательной омбудсменки

Реформа Новой украинской школы снова оказалась в центре острых дискуссий. Более 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием приостановить изменения на время войны. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик признает: проблемы действительно серьезные, однако уверена, что откладывать реформу — это путь в никуда для всего государства.
Реформа НУШ: почему родители волнуются
Главной болевой точкой стала неопределенность для нынешних девятиклассников. Поскольку сеть школ активно реорганизуется, многие подростки не могут продолжить обучение в своих привычных заведениях. Школы массово превращаются в гимназии (где учат только до 9 класса), а лицеи, предназначенные для старшеклассников, готовы к приему далеко не везде.
Автор петиции Оксана Качур подчеркивает: дети, которые не начинали учиться по стандартам НУШ, фактически теряют право на равный доступ к образованию в условиях войны. Родители засыпают Уполномоченную жалобами с просьбой разрешить детям закончить обучение в родных стенах, где они провели последние девять лет.
Юридический вакуум 2026 года
Омбудсмен объяснила техническую сложность ситуации. Оказывается, государственный стандарт, по которому учатся нынешние девятиклассники, теряет силу 1 сентября 2026 года. При этом новый стандарт НУШ рассчитан только на тех, кто идет по реформе с первого класса.
Сейчас родители массово обращаются к образовательному омбудсмену и в органы управления образованием с просьбой завершить обучение в своемзаведении, где ребенок его начинал, — отмечает Надежда Лещик.
В итоге ученики, которые в 2026–2028 годах будут в 10–11 классах, оказались в подвешенном состоянии. Лещик признает, что планы формирования сети школ уже утверждены и частично выполнены, поэтому менять их сейчас крайне сложно. Большинство громад осуществляют этот переход постепенно, но часть детей все равно рискует остаться за бортом привычной системы.
Гибкий переход: как спасти ситуацию
Вместо того чтобы ставить реформу на паузу, омбудсмен предлагает Министерству образования внедрить переходный период. Ее план включает несколько решающих шагов.
Во-первых, это сосуществование двух типов лицеев. В ближайшие два года громадам следует разрешить содержать лицеи, работающие как по старому стандарту (2011 года), так и по новому (НУШ 2024 года). Такое обучение может проходить в рамках одного заведения или в разных.
Во-вторых, это отсрочка реорганизации. Надежда Лещик рекомендует громадам официально превращать лицеи в гимназии не сейчас, а с 1 сентября 2028 года. Это даст детям возможность спокойно выпуститься.
В-третьих, предлагается официальное продление стандартов. МОН рекомендуют продлить действие старого Государственного стандарта базового и полного среднего образования до лета 2028 года.
Выходом может быть принятие громадами решения о реорганизации лицеев в гимназии с сентября 2028 года. Это улучшит внедрение реформы, обеспечит выдачу документов об образовании и защитит права детей, — резюмировала омбудсмен.
Она призывает власть к гибкости, чтобы формирование сети не превращалось в бюрократическое давление на школы и семьи.
Больше деталей об изменениях в профильном образовании Украины и концепции реформы старшей школы вы можете узнать в другом нашем материале.
