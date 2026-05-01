Штраф за ношение военной формы незаконно: сколько придется заплатить

Еще в июне 2019 года народные депутаты ввели ответственность для тех лиц, которые не будучи военными, надевают форму. Действительно ли за это могут наказать, и какой штраф грозит за незаконное ношение военной формы — читай в материале.

Какой штраф за ношение военной формы гражданскими людьми

С началом полномасштабной войны популярность военной одежды среди гражданских выросла в разы. Форму и ее отдельные части или элементы готовы надеть даже те, кто раньше не имел никакой тяги к цвету хаки. Психологи объясняют это желанием быть причастным к братству ВСУ, почувствовать единство и общность. Кажется, ничего плохого в этом нет, но со стороны законодательства эта ситуация выглядит по-другому.

Более того, во время военного положения для гражданских лиц действует запрет на ношение не только военной формы, но и любой другой одежды, которая внешне напоминает ее.

Носить военную форму со знаками различия военнослужащих запрещено Кодексом Украины об административных правонарушениях статья 186-8.

Штраф за незаконное ношение военной формы составляет от 2500 до 3400 гривен.

Штраф придется заплатить, а одежду конфискуют.

За повторное правонарушение штраф составит от 3400 до 6800 гривен. Также могут наказать общественными работами длительностью 30-40 часов.

Выявляет нарушителей Национальная полиция, ее представители имеют право задержать их для выяснения личности и оформления соответствующих документов.

Кто имеет право носить военную форму

Носить военную форму имеют право:

президент Украины;

министр обороны Украины;

военное командование;

военнослужащие ВСУ, Сил территориальной обороны ВСУ и других военных формирований;

военнообязанные при прохождении сборов;

резервисты;

курсанты и лицеисты;

уволенные в запас граждане, имеющие право ее носить.

Запрет на ношение какой-либо военной одежды и похожей на нее не распространяется на специальную служебную форму, которую надевают в свое рабочее время следующие работники:

правоохранители;

спецназовцы с правоохранительными функциями;

работники органов прокуратуры.

