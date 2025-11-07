Как уплатить штраф ТЦК и какими сервисами для этого воспользоваться

Штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за нарушение правил военного учета, такие как неявка по повестке или необновление данных, можно оплатить онлайн через Резерв+.

Сервис позволяет признать нарушения и получить 50% скидки, оплатив 8500 грн. вместо 17000 грн. По данным Министерства обороны, эта опция доступна для девяти видов нарушений и помогает избежать принудительных мер.

Читай в материале, как оплатить штраф ТЦК через Резерв+, Действие или полностью без приложений.

За какие нарушения можно оплатить штраф через Резерв+?

Программа включает девять типов нарушений правил военного учета:

Неявка по повестке в ТЦК и СП.

Неявка на военный учет после 25 лет.

Неявка на учет по новому адресу.

Неявка на учет после увольнения из учреждения исполнения наказаний.

Неявка на учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Отсутствие на учете по месту жительства, работы или учебы.

Непредоставление имущества (здания, транспорт) во время мобилизации.

Непрохождение или отказ от военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Уплата штрафа закрывает только конкретное нарушение, но не отменяет общие обязанности военного учета — повестки могут поступать дальше. Игнорирование мобилизационного распоряжения влечет уголовную ответственность (ст. 336 УКУ, 3-5 лет заключения).

Пошаговая инструкция по уплате штрафа через Резерв+

Загрузи Резерв+ из App Store (для iOS) или Google Play (для Android).

Авторизуйся в приложении и перейди в раздел Штрафы онлайн.

Подай заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК рассмотрит заявление и отправит постановление. После этого появится опция оплаты 8500 грн. (50% от полной суммы). На оплату дается 20 дней.

Если ты не уплатишь вовремя, сумма вырастет до 17000 грн, а за следующие 20 дней — до 34000 грн.

После оплаты красная лента с упреждением исчезнет в Резерв+.

Как выплатить штраф ТЦК через Дию?

Уплата штрафов ТЦК через приложение Дия не предусмотрено. Оплата штрафа ограничивается только приложением Резерв+ для онлайн-оплаты.

Как выплатить штраф от ТЦК без приложений?

Напиши заявление о признании нарушения непосредственно в ТЦК и СП.

Получи постановление и уплатите штраф через банк или терминал.

Сохрани квитанцию. Если данные не обновлены в реестре, обратитесь в ТЦК для исправления.

Если заявление подано, но штраф не оплачен за 40 дней, дело идет в Государственную исполнительную службу: блокирование счетов, арест имущества, внесение в реестр должников. Без заявления, Нацполиция может принудительно доставить в ТЦК.

