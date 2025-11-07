Как уплатить штраф ТЦК и какими сервисами для этого воспользоваться

Штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за нарушение правил военного учета, такие как неявка по повестке или необновление данных, можно оплатить онлайн через Резерв+.
Сервис позволяет признать нарушения и получить 50% скидки, оплатив 8500 грн. вместо 17000 грн. По данным Министерства обороны, эта опция доступна для девяти видов нарушений и помогает избежать принудительных мер.
Читай в материале, как оплатить штраф ТЦК через Резерв+, Действие или полностью без приложений.
За какие нарушения можно оплатить штраф через Резерв+?
Программа включает девять типов нарушений правил военного учета:
- Неявка по повестке в ТЦК и СП.
- Неявка на военный учет после 25 лет.
- Неявка на учет по новому адресу.
- Неявка на учет после увольнения из учреждения исполнения наказаний.
- Неявка на учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).
- Отсутствие на учете по месту жительства, работы или учебы.
- Непредоставление имущества (здания, транспорт) во время мобилизации.
- Непрохождение или отказ от военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Уплата штрафа закрывает только конкретное нарушение, но не отменяет общие обязанности военного учета — повестки могут поступать дальше. Игнорирование мобилизационного распоряжения влечет уголовную ответственность (ст. 336 УКУ, 3-5 лет заключения).
Пошаговая инструкция по уплате штрафа через Резерв+
- Загрузи Резерв+ из App Store (для iOS) или Google Play (для Android).
- Авторизуйся в приложении и перейди в раздел Штрафы онлайн.
- Подай заявление о признании нарушения.
- В течение трех дней ТЦК рассмотрит заявление и отправит постановление. После этого появится опция оплаты 8500 грн. (50% от полной суммы). На оплату дается 20 дней.
- Если ты не уплатишь вовремя, сумма вырастет до 17000 грн, а за следующие 20 дней — до 34000 грн.
После оплаты красная лента с упреждением исчезнет в Резерв+.
Как выплатить штраф ТЦК через Дию?
Уплата штрафов ТЦК через приложение Дия не предусмотрено. Оплата штрафа ограничивается только приложением Резерв+ для онлайн-оплаты.
Как выплатить штраф от ТЦК без приложений?
- Напиши заявление о признании нарушения непосредственно в ТЦК и СП.
- Получи постановление и уплатите штраф через банк или терминал.
- Сохрани квитанцию. Если данные не обновлены в реестре, обратитесь в ТЦК для исправления.
Если заявление подано, но штраф не оплачен за 40 дней, дело идет в Государственную исполнительную службу: блокирование счетов, арест имущества, внесение в реестр должников. Без заявления, Нацполиция может принудительно доставить в ТЦК.
