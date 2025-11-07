Як сплатити штраф ТЦК та якими сервісами для цього скористатися

Штрафи від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за порушення правил військового обліку, такі як неявка за повісткою чи неоновлення даних, можна сплатити онлайн через застосунок Резерв+.

Сервіс дозволяє визнати порушення та отримати 50% знижки, сплативши 8500 грн замість 17000 грн. За даними Міністерства оборони, ця опція доступна для дев’яти видів порушень і допомагає уникнути примусових заходів.

Читай у матеріалі, як сплатити штраф ТЦК через Резерв+, Дію, або повністю без застосунків.

За які порушення можна сплатити штраф через Резерв+?

Програма охоплює дев’ять типів порушень правил військового обліку:

Неявка за повісткою до ТЦК та СП.

Неявка на військовий облік після 25 років.

Неявка на облік за новою адресою.

Неявка на облік після звільнення з установи виконання покарань.

Неявка на облік як внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Відсутність на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання.

Ненадання майна (будівлі, транспорт) під час мобілізації.

Непроходження або відмова від військово-лікарської комісії (ВЛК).

Сплата штрафу закриває лише конкретне порушення, але не скасовує загальні обов’язки військового обліку — повістки можуть надходити надалі. Ігнорування мобілізаційного розпорядження тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 336 ККУ, 3-5 років ув’язнення).

Покрокова інструкція сплати штрафу через Резерв+

Завантаж Резерв+ з App Store (для iOS) або Google Play (для Android).

Авторизуйся в застосунку та перейди до розділу Штрафи онлайн.

Подай заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК розгляне заяву та надішле постанову. Після цього з’явиться опція сплати 8500 грн (50% від повної суми). На оплату дається 20 днів.

Якщо ти не сплатиш вчасно, сума зросте до 17000 грн, а за наступні 20 днів — до 34000 грн.

Після оплати червона стрічка з попередженням зникне в Резерв+.

Як сплатити штраф ТЦК через Дію?

Наразі сплата штрафів ТЦК через застосунок Дія не передбачена. Оплата штрафі обмежується лише застосунком Резерв+ для онлайн-оплати.

Як сплатити штраф від ТЦК без застосунків?

Напиши заяву про визнання порушення безпосередньо в ТЦК та СП.

Отримай постанову та сплатіть штраф через банк або термінал.

Збережи квитанцію. Якщо дані не оновлено в реєстрі, звернися до ТЦК для виправлення.

Якщо заяву подано, але штраф не сплачено за 40 днів, справа йде до Державної виконавчої служби: блокування рахунків, арешт майна, внесення до реєстру боржників. Без заяви Нацполіція може примусово доставити до ТЦК.

