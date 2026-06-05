Зміни для водіїв з 1 червня 2026: що змінилося у законодавстві для автомобілістів

З 1 червня 2026 року в Україні набула чинності низка суттєвих змін у законодавстві, які значно посилюють контроль за технічним станом автомобілів та дотриманням правил дорожнього руху.

Державні органи розпочали масштабну програму з модернізації систем моніторингу на дорогах. Нововведення торкнулися багатьох аспектів життя автовласників — від перевірки світлопропускання скла безпосередньо під час зупинки до значного розширення повноважень автоматичних систем фіксації.

Головною метою цих реформ є підвищення загального рівня безпеки на українських автошляхаха та цифровізація процесу притягнення порушників до відповідальності, що суттєво мінімізує людський чинник — читай в матеріалі, які зміни для водіїв відбулися з 1 червня 2026 року та з чим треба бути обережним.

Зміни для водіїв з 1 червня 2026: все, що треба знати

Тонування скла та загроза евакуації авто з 1 червня

Як пише Експерт, однією з найбільш обговорюваних змін літа 2026 року стало жорстке посилення контролю за рівнем тонування автомобільного скла.

Патрульна поліція отримала у своє розпорядження новітні технічні прилади для оперативного вимірювання світлопроникності плівки, що дозволить проводити масові перевірки безпосередньо в дорожніх умовах.

За первинне виявлення невідповідності встановленим державним стандартам водієві загрожує грошовий штраф у розмірі 510 гривень.

Якщо аналогічне порушення фіксується правоохоронцями повторно, автовласнику виписують офіційний припис із вимогою усунути надмірне тонування протягом десяти діб.

У разі повного ігнорування цієї вимоги законодавство тепер дозволяє патрульним тимчасово вилучати транспортний засіб та відправляти його на штрафмайданчик за допомогою евакуатора.

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Обов’язковий технічний огляд для комерційного транспорту

Іншим нововведенням є повернення обов’язкового технічного контролю для окремих категорій транспортних засобів.

Першими під дію цієї норми потрапили автомобілі, які використовуються для ведення комерційної діяльності, зокрема:

машини служб таксі,

операторів каршерингу,

сервісів доставки їжі чи вантажів.

Офіційна вартість проходження діагностичної процедури коливається від 800 до 1500 гривень залежно від конкретного регіону країни та типу транспортного засобу.

Експерти сертифікованих центрів отримали законне право повністю забороняти експлуатацію автомобіля та виїзд на автошляхи загального користування у разі виявлення критичних технічних несправностей до моменту їх повного ремонту.

Тарифи на паркування з 1 червня

Реформи суттєво змінили правила паркування у найбільших мегаполісах України, серед яких Київ, Львів, Одеса та Дніпро.

Місцева влада розпочала оновлення тарифної сітки, внаслідок чого вартість користування паркувальними місцями у центральних та прилеглих зонах зросла в середньому на 15–20% одночасно із розширенням самих зон платного паркування.

Хоча фіксований штраф за незареєстровану або неоплачену стоянку залишився на колишньому рівні й становить 340 гривень, процес фіксації зазнав автоматизації.

Вулиці міст обладнують додатковими камерами контролю, завдяки яким постанови про порушення формуватимуться автоматично в електронній базі без фізичного залучення муніципальних паркувальних інспекторів.

Масштабне розширення мережі камер автофіксації ПДР

Паралельно Міністерство внутрішніх справ України розпочало масштабне розгортання оновленої системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

До кінця літа 2026 року на дорогах державного значення та в межах населених пунктів планується додатково встановити близько 150 нових сучасних комплексів контролю.

Крім стандартного вимірювання швидкісного режиму, за порушення якого передбачені штрафи від 340 до 1700 гривень, нові камери навчили автоматично розпізнавати та фіксувати проїзд автомобілів на заборонний сигнал світлофора, а також несанкціонований рух і виїзд на смуги, призначені для громадського транспорту.

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