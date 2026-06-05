Стиль життя Авто

Зміни для водіїв з 1 червня 2026: що змінилося у законодавстві для автомобілістів

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Червня 2026, 15:00 4 хв.
зміни для водіїв з 1 червня 2026
Фото Pexels

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