Изменения для водителей с 1 июня 2026: что изменилось в законодательстве для автомобилистов

С 1 июня 2026 года в Украине вступил в силу ряд существенных изменений в законодательстве, значительно усиливающих контроль за техническим состоянием автомобилей и соблюдением правил дорожного движения.

Государственные органы приступили к масштабной программе по модернизации систем мониторинга на дорогах. Нововведения коснулись многих аспектов жизни автовладельцев — от проверки светопропускания стекла непосредственно при остановке до расширения полномочий автоматических систем фиксации.

Главной целью этих реформ является повышение общего уровня безопасности на украинских автодорогах и цифровизация процесса привлечения нарушителей к ответственности, что существенно минимизирует человеческий фактор — читай в материале, какие изменения для водителей произошли с 1 июня 2026 и с чем нужно быть осторожным.

Изменения для водителей с 1 июня 2026 года: все, что нужно знать

Тонирование стекла и угроза эвакуации авто с 1 июня

Как отмечает Эксперт, одним из наиболее обсуждаемых изменений лета 2026 стало жесткое усиление контроля за уровнем тонировки автомобильного стекла.

Патрульная полиция получила в свое распоряжение новые технические приборы для оперативного измерения светопроницаемости пленки, что позволит проводить массовые проверки непосредственно в дорожных условиях.

За первоначальное выявление несоответствия установленным государственным стандартам водителю грозит денежный штраф в размере 510 гривен.

Если аналогичное нарушение фиксируется правоохранителями повторно, автовладельцу выписывают официальное предписание с требованием устранить чрезмерную тонировку в течение десяти суток.

В случае полного игнорирования этого требования законодательство теперь разрешает патрульным временно изымать транспортное средство и отправлять его на штрафплощадку с помощью эвакуатора.

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Обязательный технический осмотр для коммерческого транспорта

Другим новшеством является возврат обязательного технического контроля для отдельных категорий транспортных средств.

Первыми под действие этой нормы попали автомобили, которые используются для ведения коммерческой деятельности, в частности:

машины служб такси,

операторов каршеринга,

сервисы доставки пищи или грузов.

Официальная стоимость прохождения диагностической процедуры колеблется от 800 до 1500 гривен в зависимости от региона страны и типа транспортного средства.

Эксперты сертифицированных центров получили законное право полностью запрещать эксплуатацию автомобиля и выезд на автодороги общего пользования при обнаружении критических технических неисправностей до момента их полного ремонта.

Тарифы на парковку с 1 июня

Реформы существенно изменили правила парковки в крупнейших мегаполисах Украины, включая Киев, Львов, Одесса и Днепр.

Местные власти приступили к обновлению тарифной сетки, в результате чего стоимость пользования парковочными местами в центральных и близлежащих зонах выросла в среднем на 15–20% одновременно с расширением самих зон платной парковки.

Хотя фиксированный штраф за незарегистрированную или неоплаченную стоянку остался на прежнем уровне и составляет 340 гривен, процесс фиксации подвергся автоматизации.

Улицы городов оборудуют дополнительными камерами контроля, благодаря которым постановления о нарушениях будут формироваться автоматически в электронной базе без физического привлечения муниципальных парковочных инспекторов.

Масштабное расширение сети камер автофиксации ПДД

Параллельно Министерство внутренних дел Украины приступило к масштабному развертыванию обновленной системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

До конца лета 2026 на дорогах государственного значения и в пределах населенных пунктов планируется дополнительно установить около 150 новых современных комплексов контроля.

Кроме стандартного измерения скоростного режима, за нарушение которого предусмотрены штрафы от 340 до 1700 гривен, новые камеры научили автоматически распознавать и фиксировать проезд автомобилей на запретный сигнал светофора, а также несанкционированное движение и выезд на полосы, предназначенные для общественного транспорта.

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