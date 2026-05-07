Первый шаг в мир вождения: со скольки лет можно получить права в Украине

В Украине для разных категорий транспорта предусмотрен определенный предельный возраст, начиная с которого можно получить водительское удостоверение. Со скольких лет можно получить права в Украине в 2026 году и что для этого нужно — читай в материале.

Категории водительских прав

А1. С этой категорией можно водить мопед, мотороллер и любой другой двухколесный транспорт (объем которого не должен превышать 50 куб. см).

Категория А. Если есть мотоцикл, для управления им тебе нужна категория. С ней ты также может прицепить на мотоцикл боковой прицеп.

Категория В1. Получают те, кто прошел тестирование для вождения квадроцикла;

Категория В. Одна из самых популярных, ведь она нужна для вождения легкового автомобиля (вес не должен превышать 3,5 т).

Категория С1. Нужна для того, чтобы водить грузовым автомобилем (до 7,5 т).

Категория С. Если вес превышает 7,5 т, нужны эти права.

Категория D1. Получают те, кто водит небольшие автобусы (на 16 людей).

Категория D. Если хочешь перевозить больше чем 16 пассажиров, нужны права этой категории.

Категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE. Необходимы для того, чтобы перевозить составы транспортных средств с тягачом категории B, С1, C, D1 или D, которыми водитель имеет право управлять, но который не относится к указанным категориям составов транспортных средств.

Категория Т. Права с такой категорией позволяют водить трамваи и троллейбусы.

Со скольких лет можно получить права в Украине

С 16 лет — для категорий А и А1;

с 18 лет — В, С и В1, С1;

с 19 лет — BE, C1E, CE;

с 21 года — D1, D, D1E, DE, T.

Можно ли сдавать на права в 16 лет на машину

Поступить в автошколу можно даже в 14 лет. Однако сдать экзамены и получить водительские права все равно можно будет только в соответствующем возрасте для желаемой категории.

Сколько стоит получить права 2026

В 2026 году получить водительские права в Украине стоит от 39 тыс. до 55 тыс. грн.

Теоретическое обучение в автошколе обходится в 3 500–8 000 грн в зависимости от формата и региона, онлайн-курсы дешевле.

Теоретический экзамен в сервисном центре МВД стоит 250 грн.

Практическое вождение — самый дорогой этап: 1 урок (60 мин) стоит 900–1200 грн, а полный курс на 40 часов — 36 000–48 000 грн.

Практический экзамен стоит 420 грн.

Дополнительно нужно оплатить медсправку — 500–2 000 грн, фото — 100–200 грн, учебные материалы — 100–500 грн.

Первое водительское удостоверение на 2 года стоит 608 грн: 378 грн за бланк и 230 грн за услугу.

Сэкономить можно благодаря онлайн-курсам, акциям и оплате полного пакета обучения.

