Первый шаг в мир вождения: со скольки лет можно получить права в Украине

В Украине для разных категорий транспорта предусмотрен определенный предельный возраст, начиная с которого можно получить водительское удостоверение. Со скольких лет можно получить права в Украине в 2026 году и что для этого нужно — читай в материале.
Категории водительских прав
- А1. С этой категорией можно водить мопед, мотороллер и любой другой двухколесный транспорт (объем которого не должен превышать 50 куб. см).
- Категория А. Если есть мотоцикл, для управления им тебе нужна категория. С ней ты также может прицепить на мотоцикл боковой прицеп.
- Категория В1. Получают те, кто прошел тестирование для вождения квадроцикла;
- Категория В. Одна из самых популярных, ведь она нужна для вождения легкового автомобиля (вес не должен превышать 3,5 т).
- Категория С1. Нужна для того, чтобы водить грузовым автомобилем (до 7,5 т).
- Категория С. Если вес превышает 7,5 т, нужны эти права.
- Категория D1. Получают те, кто водит небольшие автобусы (на 16 людей).
- Категория D. Если хочешь перевозить больше чем 16 пассажиров, нужны права этой категории.
- Категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE. Необходимы для того, чтобы перевозить составы транспортных средств с тягачом категории B, С1, C, D1 или D, которыми водитель имеет право управлять, но который не относится к указанным категориям составов транспортных средств.
- Категория Т. Права с такой категорией позволяют водить трамваи и троллейбусы.
Со скольких лет можно получить права в Украине
- С 16 лет — для категорий А и А1;
- с 18 лет — В, С и В1, С1;
- с 19 лет — BE, C1E, CE;
- с 21 года — D1, D, D1E, DE, T.
Можно ли сдавать на права в 16 лет на машину
Поступить в автошколу можно даже в 14 лет. Однако сдать экзамены и получить водительские права все равно можно будет только в соответствующем возрасте для желаемой категории.
Сколько стоит получить права 2026
В 2026 году получить водительские права в Украине стоит от 39 тыс. до 55 тыс. грн.
Теоретическое обучение в автошколе обходится в 3 500–8 000 грн в зависимости от формата и региона, онлайн-курсы дешевле.
Теоретический экзамен в сервисном центре МВД стоит 250 грн.
Практическое вождение — самый дорогой этап: 1 урок (60 мин) стоит 900–1200 грн, а полный курс на 40 часов — 36 000–48 000 грн.
Практический экзамен стоит 420 грн.
Дополнительно нужно оплатить медсправку — 500–2 000 грн, фото — 100–200 грн, учебные материалы — 100–500 грн.
Первое водительское удостоверение на 2 года стоит 608 грн: 378 грн за бланк и 230 грн за услугу.
Сэкономить можно благодаря онлайн-курсам, акциям и оплате полного пакета обучения.
