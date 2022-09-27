Киевлян предупредили о сильном тумане — как безопасно ездить, ходить и гулять при низкой видимости

Осень — время для туманов и сильных дождей. Так что подготовится к ухудшению условий на дороге и снижению видимости следует как автомобилистам, так и пешеходам.
ГСЧС Украины уже предупредила киевлян о повышенной туманности 27 и 28 сентября: сообщается о первом уровне опасности — желтом.
Согласно предупреждению ГСЧС, видимость на дорогах будет 200-500 м.
Согласно предупреждению ГСЧС, видимость на дорогах будет 200-500 м.
В туманную погоду автомобилисты должны включать противотуманные фары — они также известны как “габариты”. Известно, что туман искажает видимость, так что ориентироваться приходится по объектам вокруг: столбам, деревьям и дорожной разметке.
Также важно следить за чистотой лобового стекла, пользоваться обогревом или открывать окна, чтобы стекло не запотевало.
Также важно следить за чистотой лобового стекла, пользоваться обогревом или открывать окна, чтобы стекло не запотевало.
Во время тумана нужно следовать следующим советам:
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А вот пешеходам в такую погоду, как и в ночное время, стоит носить светоотражающие элементы на одежде, обуви, сумках и т.д. Это поможет стать тебе более заметным(-ой) для водителя, который сконцентрирован на общей ситуации на проезжей части.
Лес — опасное место для тех, кто входит в него без базовой подготовки, знаний и ориентировки. Говорят, что леса, как и горы, невежд не прощают.
Чтобы не потеряться в лесу в туманную погоду, нужно просто подготовиться к походу или прогулке заранее. Например, не стоит идти в лес в темной, серой или зеленой одежде — лучше отдавать предпочтение ярким неестественным цветам, чтобы тебя было легко заметить среди гущи листьев.
Также, чтобы не потеряться в лесу, помни о следующих рекомендациях:
Кстати, такие же советы касаются и тех туристов, которые находятся в горах: читай, что делать, если ты потерялся в горах, и как подготовиться к горному путешествию.
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