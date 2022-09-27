Киевлян предупредили о сильном тумане — как безопасно ездить, ходить и гулять при низкой видимости

Осень — время для туманов и сильных дождей. Так что подготовится к ухудшению условий на дороге и снижению видимости следует как автомобилистам, так и пешеходам.

ГСЧС Украины уже предупредила киевлян о повышенной туманности 27 и 28 сентября: сообщается о первом уровне опасности — желтом.

Согласно предупреждению ГСЧС, видимость на дорогах будет 200-500 м.

Как ездить на автомобиле в туман?

В туманную погоду автомобилисты должны включать противотуманные фары — они также известны как “габариты”. Известно, что туман искажает видимость, так что ориентироваться приходится по объектам вокруг: столбам, деревьям и дорожной разметке.

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Также важно следить за чистотой лобового стекла, пользоваться обогревом или открывать окна, чтобы стекло не запотевало.

Во время тумана нужно следовать следующим советам:

держать дистанцию: это важно всегда, но при плохой видимости лучше контролировать расстояние к автомобилям еще более тщательно;

не превышай скорости и внимательно следи за ситуацией на дороге и обочине;

в туман лучше не выходить на обгон автомобиля, строго соблюдай рядность.

А вот пешеходам в такую ​​погоду, как и в ночное время, стоит носить светоотражающие элементы на одежде, обуви, сумках и т.д. Это поможет стать тебе более заметным(-ой) для водителя, который сконцентрирован на общей ситуации на проезжей части.

Как не потеряться в лесу, если вдруг взялся туман?

Лес — опасное место для тех, кто входит в него без базовой подготовки, знаний и ориентировки. Говорят, что леса, как и горы, невежд не прощают.

Чтобы не потеряться в лесу в туманную погоду, нужно просто подготовиться к походу или прогулке заранее. Например, не стоит идти в лес в темной, серой или зеленой одежде — лучше отдавать предпочтение ярким неестественным цветам, чтобы тебя было легко заметить среди гущи листьев.

Также, чтобы не потеряться в лесу, помни о следующих рекомендациях:

Не отправляйся на прогулку один (одна) — лучше идти в лес компанией.

Загрузи на телефон специальный путеводитель по лесной местности, как ForestNavigator. Также воспользуйся картой в своем смартфоне.

Позаботься о полном заряде своего мобильного, захвати с собой PowerBank и фонарик.

Лучше прихватить с собой перекус и воду.

Позаботься о том, чтобы твои близкие знали, куда ты идешь — так ты обезопасишь себя от неприятных и опасных ситуаций.

Кстати, такие же советы касаются и тех туристов, которые находятся в горах: читай, что делать, если ты потерялся в горах, и как подготовиться к горному путешествию.

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